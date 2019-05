Stad schrapt skaten én sportveld op Zuiderdokken philippe truyts

23 mei 2019

17u58 0 Antwerpen Wie op het Zuid wil skaten, zal dat straks niet op de heraangelegde Gedempte Zuiderdokken mogen doen. In het akkoord dat het stadsbestuur en de buurtbewoners hebben gesloten, is ook een van de twee sportpleinen geschrapt.

Wellicht in het najaar herbegint het werk aan de eerste van twee voorziene parkeergarages onder de Zuiderdokken. De stad en twee bewonersgroepen begroeven een week geleden de strijdbijl over de mobiliteit, de luchtzuivering en de organisatie van evenementen. Volgend jaar kan dan de bovengrondse heraanleg van het uit te rollen park starten. “Oorspronkelijk was er een terrein gedefinieerd waar eventueel aan skaten kon worden gedaan. Geen skatepark, veel beperkter”, zegt Dirk Vermeiren, woordvoerder van schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “Die mogelijkheid is nu geschrapt. We keren ook terug naar het eerste plan om slechts één sportplein aan te leggen. Het levert de buurt meer groen op.”

De stad gaat wel op zoek naar compensatie voor het sportplein en de skating Vermeiren: “Waarschijnlijk gaan we dat proberen in te passen nabij de toekomstige fietsbrug (waar vroeger de Mexico Natie lag, red.).”