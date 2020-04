Stad rolt een mooi aanbod aan noodopvang uit voor jongeren en kinderen Philippe Truyts

06 april 2020

16u26 0 Antwerpen Jongeren en kinderen hoeven zich deze paasvakantie niet te vervelen in Antwerpen. Er is een mooi pakket noodopvang tijdens de paasvakantie uitgewerkt. De voorbije drie weken maakte 1 procent van de leerlingen in het Stedelijk Onderwijs gebruik van de opvang in de scholen.

Jinnih Beels komt graag met een positieve boodschap in deze zware coronatijden. “Ik merk op het terrein dat heel veel jongeren de maatregelen tegen de verspreiding van het virus goed naleven. Uiteraard zijn er die niet willen luisteren. Maar ze zitten evengoed in alle andere leeftijdsgroepen van onze stad, tot de ouderen toe. En geloof me: het gaat om een minderheid.”

“Geen wij-zij”

Beels vindt het niet gepast om nu te vervallen in een wij-zij verhaal. “Het is ook niet zo dat bepaalde wijken specifiek worden geviseerd. Of het nu Park Spoor Noord, Park Den Brandt of het Stadspark is: overal deelt de politie boetes uit omdat mensen de social distancing niet respecteren.”

De onderwijs- en jeugdpartners krijgen een bloemetje toegeworpen. “Zij hebben alles in het werk gesteld om jongeren te bereiken en te motiveren.”

De noodopvang in de scholen begint nu aan haar vierde week. Eén procent van de leerlingen maakte er in het Stedelijk Onderwijs gebruik van. De scholen die tijdens de paasvakantie openblijven, hebben zelf hun ouders gecontacteerd. Voor scholen die sluiten, is er in vijf IBO’s (buitenschoolse opvang) en op twee andere plekken in de stad opvang geregeld.

Jeugdwerk op volle toeren

En dan is er nog het jeugdwerk. Veel Antwerpse verenigingen sloten zich aan bij de Facebookgroep ‘de online jeugdbeweging’. Die telt al 43.000 leden. Elk weekend worden er opdrachten gepost die je thuis én interactief met andere deelnemers kunt uitvoeren. Scouting Hoboken, Jong Antwerpen en Scouts Zaoeja helpen met voedselbedeling.

Bij het professionele jeugdwerk is er een waaier aan initiatieven om jongeren bij de les te houden. Zo start jeugdcentrum Bouckenborgh (Merksem) met een digitaal jeugdhuis, brengt Trix (Borgerhout) muziek tot bij je thuis door iedere avond Belgische artiesten elkaar te laten coveren en geeft Vizit (Wilrijk) jongeren de kans om muziek te delen via een online chatroom. Let’s Go Urban (Kiel) geeft dan weer online danslessen, JES knutseltips en challenges voor thuis. Sant’ Egidio maakt mondmaskers, bedeelt voedsel en stelt lespakketten samen voor kinderen die thuis weinig ondersteuning krijgen. Voetballen kan ook: City Pirates geeft online trainingen.