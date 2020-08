Stad rolt 26 straten versneld uit als woonerf: “Extra ruimte voor voetgangers”



CVDP

21 augustus 2020

16u38 2 Antwerpen Het Antwerpse stads- en districtsbestuur maken versneld werk van een voetgangersvriendelijke binnenstad en willen Antwerpen als wandelstad op de kaart te zetten. Nog dit jaar worden daarom 26 straten uitgerold als woonerf in afwachting van een definitieve heraanleg. In deze straten mogen voetgangers de volledige straat gebruiken.

In een woonerf mogen voetgangers de volledige straat gebruiken, kinderen mogen er spelen en auto’s zijn er te gast met maximaal 20 kilometer per uur. Het wegdek is niet opgedeeld in voetpad en rijweg. Parkeren gebeurt in afgebakende vakken voorzien van een ‘P’. Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis: “Het wooncomfort en de leefbaarheid voor de bewoners zullen hierdoor merkelijk verhogen, en bezoek wordt aantrekkelijker. Een aantal horeca- en handelszaken kan hierdoor een nieuwe impuls krijgen.”

Maximaal 20 km/uur

De 26 straten in het district Antwerpen krijgen een nieuwe, tijdelijke inrichting met onder andere fleurige schilderingen op het wegdek. Op die manier worden ze nu al een woonerf in afwachting van een definitieve heraanleg.

Bij de tijdelijke inrichting blijft de toegankelijkheid voor verschillende diensten zoals nooddiensten, leveringen en afvalophaling steeds verzekerd. De proefopstelling wordt gemonitord door de stad en loopt automatisch af op het moment dat de straat heraangelegd wordt naar een permanent ingericht woonerf. Momenteel onderzoekt de stad nog of er verschillende andere straten in het historisch centrum ook versneld als woonerf kunnen worden ingericht.

Herkenbaarheid

Aan het begin en einde van de straten die woonerf worden, zal een wettelijke verkeersbord worden geplaatst. Aan het begin van de straat wordt aanvullend een opvallende en fleurige schildering aangebracht op het wegdek, waarin het woord ‘woonerf’ en de vermelding ‘20 km/u’ verwerkt is. Op regelmatige afstand worden gelijkaardige opvallende schilderingen op de straat aangebracht om alle weggebruikers eraan te herinneren dat voetgangers de volledige breedte van de straat mogen gebruiken.

Bewoners en handelaars van de tijdelijke woonerven ontvangen een informatiepakket met poster. Door de poster aan hun raam op te hangen, helpen ze om de nieuwe verkeerssituatie extra herkenbaar te maken.

Deze straten worden ingericht als woonerf

1. Dries

2. Drukkerijstraat

3. Engelse Beurs

4. Heilige Geeststraat

5. Hofstraat

6. Huikstraat

7. Jeruzalemstraat

8. Keistraat

9. Kleine Goddaard

10. Kleine Kraaiwijk

11. Kommekensstraat

12. Korte Vlierstraat

13. Lange Doornikstraat

14. Lange Sint-Annastraat

15. Nosestraat

16. Peterseliestraat

17. Pottenbrug

18. Saucierstraat

19. Sint-Andriesplaats

20. Stoofstraat

21. Tabakvest (tussen Leopoldstraat en Oudevaartplaats)

22. Veemarkt

23. Vrijdagmarkt

24. Zakstraat

25. Zand

26. Zirkstraat

