Stad plaatst tien nieuwe snelladers voor auto’s PhT

07 februari 2020

17u29 0 Antwerpen Elektrisch rijden wordt populairder. De stad Antwerpen pikt daarop in door het aantal snelladers uit te breiden. Dat besliste het college vrijdag. Vijf daarvan zijn publiek toegankelijk, vijf andere worden voorbehouden aan elektrische taxi’s. Elke snellader heeft twee laadpunten.

Antwerpen telt momenteel 138 laadpunten op het openbaar domein. In ondergrondse parkings zijn er ruim 100 laadpunten.

Alle taxi’s in de stad moeten tegen 2025 een alternatieve aandrijving hebben: elektrisch, brandstofcel, waterstof, plug-in-hybride of CNG. Voor de taxibedrijven is snel en efficiënt opladen van kapitaal belang. Met een snellader kun je een batterij op een half uur voor 80 procent opladen. De vijf nieuwe palen worden geplaatst op plekken waar verschillende vervoersmogelijkheden samenkomen.

Een aantal locaties zijn al bekend. Voor elektrische taxi’s zijn dat het Centraal Station (waaronder ook het Mediaplein, aan de achterzijde), het Zuidstation en Berchem station.