Stad plaatst herhalingsstickers in zones 30 Annelin Marien

22 augustus 2019

14u57 2 Antwerpen Tijdens de vorige bestuursperiode maakte de stad van al haar woonwijken een zone 30, om er de leefbaarheid te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen. Alle grote zones 30 krijgen nu nog extra wegmarkeringen om weggebruikers attent te maken op de verlaagde snelheidslimiet. Er zullen in de loop van dit jaar nog zo’n 2.500 stickers worden geplaatst, ter aanvulling van de verkeersborden.

“Met deze wegmarkeringen willen we ervoor zorgen dat mensen niet meer kunnen vergeten dat ze in een zone 30 rijden”, zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis. “Om de 250 meter wordt er een stempel geplaatst: als je met 30 km/u door de straat rijdt, word je zo om de 30 seconden geconfronteerd met het zone 30-statuut. Daarbij krijgen bestaande tuinstraten, (woon)erven of doodlopende straten géén herhalingsstempel. De weginrichting in dergelijke straten ondersteunt voldoende de geldende snelheidslimiet.”

Om te slagen in dat opzet moet de verlaagde snelheidslimiet in de woonwijken natuurlijk ook daadwerkelijk worden nageleefd door de weggebruikers. “We hopen dan ook dat iedereen zich aan de snelheidslimiet houdt”, zegt Kennis. “We blijven ook sensibiliseren en controleren, ook al rekenen we erop dat het grootste deel van de bevolking zich aan de maximumsnelheid zal houden. De stad en de districten hebben ook al geïnvesteerd in de heraanleg van woonstraten en het inplanten van snelheidsremmers. Ook in de toekomst plannen we nog verdere maatregelen.”

Sinds het begin van de vorige legislatuur is het aantal zones 30 in Antwerpen van 20% naar 95% gegaan, volgens de schepen. “Het duurt dus nog wel even vooraleer we in al die woonwijken stickers hebben geplaatst, zo’n 2.500 in totaal. Er zijn er momenteel al zo’n 100 geplaatst, en we doen er ongeveer 20 per dag. Tegen het einde van 2019 hopen we klaar te zijn met het plaatsen van de markeringen.”