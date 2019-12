Stad plaatst eerste waarschuwingsborden voor snelle fietsers ADA

10u58 4 Antwerpen Wie tussen Antwerpen-Centraal en Berchem fietst, heeft ze misschien al gezien. Sinds kort staan er waarschuwingsborden die fietsers moeten aansporen hun snelheid te minderen. Het gaat dan in de eerste plaats voor elektrische fietsen en speed pedelecs. Het gaat weliswaar om een adviessnelheid en is dus geen snelheidsbeperking.

De stad Antwerpen heeft de eerste waarschuwingsborden geplaatst die fietsers moeten aansporen trager te rijden op drukke plaatsen in de stad. Daarbij wordt vooral gekeken naar de elektrische fietsers en de speed pedelecs. Het bord geeft aan dat je best niet sneller rijdt dat 30 kilometer per uur. ‘Geeft aan’, want het is geen verplichting maar wel een adviessnelheid.

Toch geldt de regel dat fietsers niet sneller mogen rijden dan de snelheidsbeperking die voor auto’s geldt. Zo mag een fietser in zone 30 niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur. In het verleden was dat nooit een probleem maar met de speed pedelecs vandaag worden die snelheden gemakkelijk gehaald.