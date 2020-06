Stad opent online rouwregister voor overleden Paula Marckx ADA

30 juni 2020

17u13 0 Antwerpen Het Antwerpse stadsbestuur betuigt zijn oprechte deelneming aan de nabestaanden van de Het Antwerpse stadsbestuur betuigt zijn oprechte deelneming aan de nabestaanden van de overleden Paula Marckx (94). Uit respect voor de mensenrechtenactiviste en een van de eerste vrouwelijke piloten in ons land, wordt een online-rouwregister geopend.

Paula Marckx werd in 1925 geboren in de Antwerpse wijk Seefhoek. Ze werkte als model, onderneemster, journaliste en pilote, en was directeur-generaal van het World Trade Center. Ze was de eerste vrouwelijke piloot die haar pilotenbrevet haalde op de luchthaven van Deurne. Daarnaast zette ze zich in voor de vrouwenrechten. Door in de jaren 70 naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen, zorgde ze er voor dat kinderen van ongehuwde ouders in ons land dezelfde rechten kregen als kinderen van gehuwde koppels. Gisteren overleed ze op 94-jarige leeftijd.

Wie wil, kan online zijn medeleven betuigen op www.antwerpen.be/rouwregister bij het bericht over het overlijden van Paula Marckx, dat kan tot en met de dag van de begrafenis. De online reacties zullen aan de familie worden bezorgd.