Stad opent extra locaties voor dak- en thuislozen: “Capaciteit wordt verspreid om voldoende afstand te garanderen” ADA

19 maart 2020

14u07 1 Antwerpen De stad Antwerpen neemt ook extra maatregelen voor de daklozen in tijden van de coronacrisis. De capaciteit van plaatsen blijft gegarandeerd en om ervoor te zorgen dat deze mensen ook voldoende afstand kunnen bewaren van elkaar, opent de stad extra locaties.

Het aantal opvangplaatsen in de stad voor thuis- en daklozen in de stad Antwerpen blijft behouden. Daardoor kunnen ook deze mensen ergens terecht tijdens deze coronacrisis. Daarnaast neemt de stad een aantal extra maatregelen om de veiligheid te garanderen.

“De beschikbare plaatsen zullen verdeeld worden over meer locaties zodat de mensen voldoende ruimte hebben en de noodzakelijke afstand kunnen bewaren tegenover elkaar”, vertelt schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (Sp.a). “Het gaat hier zowel over dag- als nachtopvang en daarnaast openen we ook een aparte opvang zodat mensen met een zwakkere gezondheid daar terechtkunnen in quarantaine. Medisch personeel zal ter beschikking staan om deze mensen op te vangen. Voor alle duidelijkheid: dit gaat niet over mensen die besmet zijn met het coronavirus.”

Maaltijd en douche

Ook opent de stad een extra dagopvang waar dak- en thuislozen terechtkunnen voor een maaltijd en een douche. “Ook hier zullen hulpverleners aanwezig zijn zodat deze mensen individueel geholpen kunnen worden”, aldus de schepen.

Normaal eindigt de winteropvang eind maart maar door deze uitzonderlijke periode zal die verlengd worden tot eind april.