Stad opent 19de buurtfietsenstalling in Antwerpen

29 april 2020

14u19 0 Antwerpen De stad Antwerpen opent op 1 mei een nieuwe buurtfietsenstalling, in de Franckenstraat 6. De afgesloten inpandige fietsenstalling biedt plaats voor 28 fietsen.

Op vrijdag 1 mei opent de 19de buurtfietsenstalling in Antwerpen. De nieuwe stalling in het centrum van de stad biedt plaats voor 28 fietsen. Buurtbewoners kunnen hun fiets hier voltijds stallen voor 5,60 euro per maand. Momenteel zijn er nog 11 abonnementen beschikbaar. Wie een plaats wil huren, kan contact opnemen via 03 338 21 85 of buurtparkeren@antwerpen.be. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst.

Buurtfietsenstallingen zijn inpandige fietsstallingen of fietstrommels op straat, bedoeld voor Antwerpenaars die zelf thuis geen plek hebben om hun fiets te plaatsen. Buurtparkeren Antwerpen beheert ondertussen 915 fietsstaanplaatsen, verdeeld over 19 buurtfietsenstallingen en 25 fietstrommels.

Wie geschikte ruimtes kent voor nieuwe buurtfietsenstallingen of buurtparkings, kan die altijd doorgeven via buurtparkeren@antwerpen.be.

