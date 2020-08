Stad neemt drie nieuwe snelle laadpalen in gebruik voor elektrische voertuigen ADA

06 augustus 2020

14u54 0 Antwerpen De stad heeft drie nieuwe snelle laadpalen voor elektrische voertuigen in gebruik genomen. Hier kunnen voertuigen op een half uur tot 80 procent van het batterij laten opladen.

In de Karel Oomsstraat, de Napelsstraat en de Bouwmeesterstraat in Antwerpen zijn drie nieuwe snellaadpalen in gebruik genomen voor elektrische voertuigen. Hier kan iedereen met een elektrisch voertuig zijn wagen snel opladen. Dus niet alleen taxi’s. Op een half uur kan je de batterij al voor 80 procent opladen.

Taxi’s

De stad Antwerpen wil dat tegen 1 januari 2025 alle taxi’s op haar grondgebied een alternatieve aandrijving hebben: elektrisch, brandstofcel, waterstof, plug-in-hybride of CNG. De stad wil elektrische taxi’s dan ook faciliteren door hen op interessante locaties de mogelijkheid te bieden om snel en efficiënt op te laden. Zo verliezen ze geen tijd ten opzichte van taxi’s op fossiele brandstoffen. De snelladers zorgen ervoor dat de batterij voor 80% is opgeladen op minder dan 30 minuten. Bij een gewone laadpaal kan dit enkele uren duren.