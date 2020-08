Stad maakt werk van opvangcentrum voor daklozen die in quarantaine of isolatie moeten ADA

21 augustus 2020

12u43

Bron: Belga 0 Antwerpen Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) gaat vanaf september een afzonderlijk opvangcentrum uitbaten voor daklozen die coronasymptomen vertonen. Zowel positief geteste daklozen die in isolatie moeten (en moeten uitzieken) als daklozen die in afwachting van een testresultaat in quarantaine moeten zijn er welkom.

Het aantal Antwerpse daklozen dat de voorbije maanden te kampen had met COVID-19 bleef beperkt tot een vijftiental. “We hadden een afspraak met het Zorgbedrijf om hen telkens te laten opvangen”, zegt Joos Van Goethem, woordvoerder van schepen Meeuws. “Nu komt er een structurele opvang met 24 kamers in een voormalig psychiatrisch centrum dat vrijgekomen is en dat perfect uitgerust is voor deze functie. Zowel positief getesten als daklozen in afwachting van een test kunnen er terecht, want zij zijn natuurlijk niet in de mogelijkheid om ‘thuis’ in quarantaine of isolatie te gaan.”

Op termijn zal het opvangcentrum worden omgevormd tot een centrum voor medische basiszorg. Daklozen zullen er dan op weekdagen terechtkunnen voor vrije consultaties en mogen er indien nodig ook even blijven uitzieken, ze zullen er ook een douche kunnen nemen of hun kleren wassen.

Intussen blijft de vanwege de coronacrisis aangepaste en uitgebreide Antwerpse daklozenwerking behouden. Daklozen worden gespreid opgevangen om te vermijden dat ze met te veel bij elkaar zouden zitten en in samenwerking met Dokters van de Wereld is er een opvanglocatie ingericht voor daklozen met een zwakke gezondheid die géén COVID-19 hebben.