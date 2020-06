Stad maakt 4,2 miljoen euro vrij om cultuursector te ondersteunen na coronacrisis: “Antwerpen opnieuw op de kaart zetten als culturele hoofdstad” David Acke

12 juni 2020

16u59 8 Antwerpen De stad Antwerpen gaat 4,2 miljoen euro inzetten om de Antwerpse cultuursector te ondersteunen nadat de coronacrisis er hard op inbeukte. Het plan is er niet enkel een van geld uitdelen maar een die het culturele leven op alle vlakken moet herlanceren. Zo wordt het budget voor projectsubsidies verdubbeld en kunnen handelaars en horeca een tussenkomst aanvragen bij het organiseren van een cultureel evenement.

Sinds de laatste Nationale Veiligheidsraad komt het sociale leven stilaan maar zeker opnieuw op gang. Cafés en restaurants mogen opnieuw open en de kinderen zitten opnieuw achter de schoolbanken. Hoewel ook de culturele organisaties hun activiteiten opnieuw mogen opstarten, is de artistieke sector enorm hard getroffen door de coronacrisis, vooral omdat heel wat van deze organisaties geen beroep konden doen op steunmaatregelen van de federale en Vlaamse overheid. Publiek bleef weg maar de vaste kosten bleven doorlopen.

Niet zomaar geld uitdelen

Daarom wil schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) de Antwerpse culturele instellingen extra ondersteunen en komt de schepen met een plan af dat voor extra zuurstof en concrete ondersteuning moet zorgen. In totaal zal 4.203.713,13 euro ingezet worden op de sector te ondersteunen. “Met de heropstart van de culturele sector hebben we twee doelen voor ogen. Enerzijds willen we opnieuw tewerkstellingskansen creëren, zowel voor professionele kunstenaars, gemeenschapsvormende kunstenaars als voor technische en ondersteunende artistieke beroepen. Anderzijds willen we door het creëren van deze podiumkansen onze stad terug op de kaart zetten als ‘de bruisende culturele hoofdstad’ die ze is.”

De stad lanceert ook cultuurcheques voor handelaars en horeca die een culturele activiteit willen organiseren in hun zaak. Zij kunnen dan rekenen op een tussenkomst van 50 procent voor de artistieke kosten

Het plan is er dus niet een van zomaar geld uitdelen aan de verschillende organisaties maar gaat breder. “Met de middelen die vrijgemaakt zijn voor de ondersteuning van lokale verengingen wil ik aan deze noden tegemoetkomen. Dat ga ik niet doen door zomaar geld uit te delen, maar wel door speelkansen te geven gekoppeld aan een vergoeding voor de voorstelling of het werk”, verduidelijkt schepen Ait Daoud. Er komt ook een extra ondersteuning van de vaste partners van de stad die niet in aanmerking komen voor het Vlaamse noodfonds. De extra ondersteuning geldt zowel voor de professionele organisaties als De Roma en evengoed voor organisaties die zich eerder richten tot gemeenschapsvormende kunstenaars als Fameus die extra middelen krijgen voor het Fonds voor Talentontwikkeling. Voor het publiek wil de schepen de cultuurbeleving opnieuw activeren.

Maatregelen: cultuurcheques en ‘Cultuur tijdens corona’

Zo komt er een nieuw en tijdelijk reglement ‘Cultuur tijdens corona’ dat professionele kunstenaars, technische en ondersteunende artistieke beroepen uit alle onderdelen van de cultuursector niet enkel de mogelijkheid geven om hun project uit te werken, maar ook de zekerheid dat ze hun werk kunnen tonen. Hiervoor trekt de stad 1.200.000 euro uit. Daarnaast lanceert de stad ook cultuurcheques voor handelaars en horeca die een culturele activiteit willen organiseren in hun zaak. Zij kunnen dan rekenen op een tussenkomst van 50 procent voor de artistieke kosten. Hiervoor maakt de stad 150.000 euro vrij.

Met de verdubbeling van het budget van 880.000 euro naar 1.760.000 euro van het bestaande projectreglement voor kunsten geeft de stad professionele kunstorganisaties, individuele kunstenaars en culturele verenigingen extra zuurstof voor nieuwe ontwikkeling, creatie, productie, presentatie van en participatie aan kunst en cultuur.

“Naast de ondersteuning voor een kwalitatief aanbod tijdens de zomer, voorzien we ook visuele, evenementiële en promotionele ondersteuning voor het culturele seizoen 2020-2021. Dat het een atypische zomer wordt, dat staat vast. Maar als het aan mij ligt, zal onze stad bruisen als nooit tevoren”, besluit schepen Ait Daoud.

Ook deze culturele instellingen kunnen rekenen op extra ondersteuning:

- De Roma vzw: 165.000 €

- t Werkhuys vzw: 20.000 €

- Rataplan vzw: 20.000 €

- JBA vzw 6.000 €

- Fameus vzw: 50.000 €

- Studio start vzw: 65.000 €

- Ondersteuningsmaatregelen bevraging: 372.713 €