Stad maakt 3,3 miljoen euro vrij voor aankoop laptops onderwijs: "Coronacrisis leert dat digitalisering dé toekomst is"

12 juni 2020

16u11 0 Antwerpen Door de coronacrisis sloten alle scholen de deuren en krijgen de leerlingen online onderwijs. Maar heel wat kinderen hadden niet zomaar een computer ter beschikking thuis en dreigden dus uit de boot te vallen. Daarom zal de stad voor 3,30 miljoen euro computers kopen, voor leerlingen en leerkrachten.

“Als we één ding geleerd hebben uit coronatijden, dan is het wel dat digitalisering de toekomst is. Ook in ons onderwijs”, zegt schepen voor Onderwijs Jinnih Beels. “Een eerste stap in het digitaler maken van ons Stedelijk Onderwijs, is het voorzien van materiaal. Daarom trekken we meer dan 3,3 miljoen euro uit voor de aankoop van laptops, zowel voor onze leerkrachten als voor onze leerlingen.”

Naast het versterken van het digitale onderwijs wil de schepen ook meer inzetten op ondersteuningstrajecten. Daarvoor maakt de stad nog eens 1,1 miljoen euro extra vrij. “Tijdens de tweede helft van dit schooljaar hebben immers niet alle kinderen de verwachte schoolse en sociaal-emotionele vorderingen kunnen maken. Daarom maken we als stad 1,1 miljoen euro budget vrij om zomerscholen te ondersteunen en extra leer- en ondersteuningstrajecten op te zetten, zodat alle leerlingen in september weer vanaf dezelfde startlijn vertrekken.”