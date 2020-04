Stad leent gratis sport- en spelmateriaal aan Antwerpse jeugdopvangcentra BJS

03 april 2020

16u44 0 Antwerpen De uitleendienst van de Antwerpse sportdienst Sporting A, die door de coronamaatregelen alvast tot en met 19 april gesloten is, zet zich in voor de goede zaak. De dienst leent tijdens de paasvakantie gratis sport- en spelmateriaal uit aan Antwerpse jeugdopvangcentra en -huizen.

Bij de uitleendienst van Sporting A ontlenen burgers, scholen en verenigingen sport- en spelmateriaal tegen zeer democratische dagprijzen. Door de coronamaatregelen is de dienst al zeker tot en met 19 april de gesloten. In normale omstandigheden zijn de schoolvakanties nochtans drukke periodes.

Tijdens de komende paasvakantie zal het sport- en spelmateriaal van de uitleendienst toch worden gebruikt. “Lokale jeugdopvangcentra en -huizen, waar jongeren met moeilijke achtergrondsituaties permanent verblijven, krijgen dit materiaal gratis ter beschikking”, zegt schepen voor sport Peter Wouters. “Deze opvangcentra zijn, buiten de kinderopvang en de scholen, de enige plaatsen waar tijdens de paasvakantie meerdere kinderen en jongeren samenzitten. Omdat blijven sporten en bewegen in deze uitzonderlijke coronatijden zo belangrijk is, helpt de stad met dit initiatief deze kwetsbare doelgroep in beweging te houden.”

Concreet heeft de uitleendienst acht sportsets klaargemaakt voor de Antwerpse jeugdopvanghuizen die interesse hebben. Zo’n set is een totaalpakket met enkele badmintonsets, een set sportstapelbekers, een volledige circusset, een kubbspel, een tafeltennisset, boksmateriaal, een reuzen-4-op-een-rij en een wawagoset. Ze zijn door de jeugdopvancentra gratis te reserveren via mail op uitleendienst.kiel@antwerpen.be en af te halen bij de uitleendienst in Park Spoor Noord. Ze mogen deze sportsets bijhouden tot de coronamaatregelen worden teruggeschroefd. Van de acht sets zijn er intussen drie uitgeleend, er zijn dus nog vijf ter beschikking.