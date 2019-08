Stad lanceert wandeling over Jodenvervolging Jan Aelberts

19 augustus 2019

16u39 2 Antwerpen Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er in Antwerpen een zware vervolging van Joden door de Duitse bezetter. Iedereen kan nu een digitale of gegidste wandeling doorheen twee wijken volgen over deze donkere bladzijden uit de Antwerpse geschiedenis.

Tijdens de digitale wandeling komen geïnteresseerden heel wat meer te weten over de Antwerpse Jodenvervolging tijdens WOII. De route volgt vanaf het Centraal Station een lus van ongeveer twee uur doorheen de Kievitwijk en Zurenborg. Daarbij wordt er stilgestaan bij negen locaties die een belangrijke rol speelden tijdens de Jodenvervolging, met daar telkens een boeiend persoonlijk verhaal aan gekoppeld.

De verhalen worden verteld vanuit verschillende perspectieven: een gedeporteerde tijdens de allereerste razzia, een collaborateur, een politieman die moest meewerken, enzovoort. Maar er passeren ook verrassende figuren, zoals de uitvinder van het Antwerps Handje, en een kind dat bijna de hele oorlog lang bij een ander gezin zat ondergedoken.

Antwerp Museum App

De digitale route staat in de Antwerp Museum App, die te downloaden is via Google Play Store (Android) of de App Store (iOS). In die app is bij ‘Tours’ de wandeling ‘De Jodenvervolging in Antwerpen tijdens WOII’ terug te vinden.

Een gegidste wandeling is te boeken via Visit Antwerp. Meer info is te vinden op www.antwerpenherdenkt.be/wandelingen. Daar staat ook de informatie voor het reserveren van twee reeds bestaande rondleidingen, een algemene over Antwerpen tijdens WOII en één over de V-bommen.

De wandelingen kaderen in de herdenking van 75 jaar Bevrijding.