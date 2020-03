Stad lanceert platform ‘Antwerpen helpt’ voor burgers die mensen in nood willen helpen ADA

17 maart 2020

08u13 11 Antwerpen Door de impact van het coronavirus kunnen sommige bewoners niet meer naar de winkel, apotheek of met hun hond gaan wandelen. In de hele stad starten warme initiatieven om elkaar te helpen. De stad Antwerpen lanceert daarom een platform waar vraag en aanbod elkaar vinden op www.antwerpen.be/antwerpenhelpt.

In heel Vlaanderen worden initiatieven opgestart van burgers om mensen in nood te helpen. Ook in de stad Antwerpen. Bewoners die hulp nodig hebben, kunnen dit melden via een online-formulier en een gratis telefoonnummer. De aangeboden hulp is heel gevarieerd. Dat kan bijvoorbeeld een vrijwilliger zijn die dagelijks naar de winkel gaat of eenmalige telefonische hulp voor een computerprobleem. Ook als mensen even met iemand willen praten, kunnen ze zich registreren. Het platform wil vooral erg alledaagse praktische hulpvragen bundelen: kaartje schrijven, babbeltje doen via de telefoon, dieren verzorgen, soep bezorgen, naar de post gaan, boodschappen doen enzovoort.

“Heel wat Antwerpenaren willen vandaag de handen uit de mouwen steken om eenzame of oudere bewoners een handje te helpen in deze moeilijke periode. Deze solidariteit is hartverwarmend. We willen iedereen in de eerste plaats aanmoedigen om je eigen straat of buurt te verkennen. Weet je iemand wonen die ouder of eenzaam is? Spreek hem aan of steek een briefje in de bus. Wil je meer doen? Registreer je dan zeker via onze website”, vertelt schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (Sp.a).

Antwerpenaars die niet alleen personen in hun directe omgeving willen helpen, kunnen zich opgeven als vrijwilligers op www.antwerpen.be/antwerpenhelpt.

www.antwerpen.be/antwerpenhelpt

antwerpenhelpt@antwerpen.be

0800 670 10 (van 9 tot 17 uur)