Stad lanceert meldknop voor onwettige parkeerverbodsborden ADA

05 februari 2020

16u23 4 Antwerpen Parkeerverbodsborden worden regelmatig onwettig gebruikt en geplaatst. Om dit tegen te gaan heeft de stad Antwerpen een meldknop ontwikkeld. Op de site parkeerverbod.info kan iedereen onwettige parkeerverbodsborden melden.

In 2016 startte de stad Antwerpen met de digitalisering van parkeerverboden. Burgers en bedrijven kunnen sindsdien digitaal parkeerverboden aanvragen en online een overzicht zien van alle actieve parkeerverbodzones. Toch blijven er heel wat onwettige verbodsborden in het straatbeeld staan. Om dat nu in te dijken lanceert de stad een meldknop. Zo kunnen onrechtmatige verkeersborden aangegeven worden.

Op www.parkeerverbod.info is een meldknop voor onwettige parkeerverbodsborden toegevoegd. Na een melding gaat de stad kijken of de melding gegrond is en onderneemt ze indien nodig actie. Ontvreemde borden van de stad worden terug gerecupereerd en onvergunde borden worden aanzien als sluikstort en uit het straatbeeld verwijderd.

QR-code

Op diezelfde website kunnen burgers dan weer te allen tijde raadplegen hoe lang en waar een parkeerverbod precies geldt, en of het effectief om een vergund parkeerverbod gaat. Daarnaast kleeft op elk parkeerverbodsbord dat door de stadsdiensten geplaatst wordt een QR-code waarmee burgers snel ter plaatse het parkeerverbod kunnen controleren.

Sinds 2019 zijn er nieuwe slimme parkeerverbodsborden met digitaal scherm en gps in het straatbeeld te zien. Via deze digitale parkeerverbodsborden gaat de stad diefstal en bijgevolg onrechtmatig gebruik tegen. In de loop van 2020 zet de stad in op een verdere uitrol van deze digitale parkeerverbodsborden.