Stad lanceert grootschalige marketingcampagne over Oosterweel: “We hopen dat burgers zich achter ‘werf van de eeuw’ scharen” BJS

21 oktober 2019

16u11 0 Antwerpen In Antwerpen is maandag ‘De Grote Verbinding’, de grootschalige campagne die burgers over de werken van Oosterweelverbinding informeert en sensibiliseert, gelanceerd. “Oosterweel wordt hét mobiliteits- en leefbaarheidsproject van de eeuw, maar – jammer genoeg – ook de ‘werf van de eeuw’. En dat betekent: hinder.”

Affiches en reclamedoeken met slogans in het straatbeeld van Antwerpen en ver daarbuiten. Advertenties op sociale media, in kranten en tijdschriften. En spotjes op radio en televisie. De stad Antwerpen lanceerde maandag de grootschalige marketingcampagne over de Oosterweelverbinding.

De campagne werd ‘De Grote Verbinding’ gedoopt, niet toevallig ook de naam van het Antwerpse bestuursakkoord én het toekomstproject dat moet zorgen voor een betere mobiliteit voor stad en haven, meer groen en schone lucht en een verbinding tussen de wijken aan beide kanten van de Antwerpse ring.

Veel mensen zitten nog met vragen. Nog té vaak hoor ik bijvoorbeeld de naam van de Lange Wapperbrug vallen. Die werd nochtans tien jaar geleden bij een referendum weggestemd Bart De Wever

“Ongelofelijk opportuniteit”

“‘De Grote Verbinding’ wordt een van de grootste werven van Europa. De opwaardering van hele wijken, vooral in buurten die het vandaag moeilijker hebben, is een ongelofelijke opportuniteit. Antwerpenaren mogen daar terecht fier op zijn”, zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever. “Maar – en daar gaan we niet flauw over doen – de werken zullen gepaard gaan met hinder. Véél hinder. Het is daarom belangrijk om bij burgers draagvlak te creëren. Vandaar deze campagne.”

De campagne moet de burgers ook informeren. “Vandaag weten de mensen al zeer veel over Oosterweel, maar toch zitten ze ook met vragen”, aldus De Wever. “Nog té vaak hoor ik bijvoorbeeld de naam van de Lange Wapperbrug vallen. Die werd nochtans tien jaar geleden bij een referendum weggestemd. Mensen zitten ook met vragen over het overkappingsverhaal. Wat houdt dat precies in? En hoe zit het met de files die we zullen moeten trotseren? Dankzij de campagne kunnen we met één stem communiceren.”

18 leefbaarheidsprojecten

De bouw van de Oosterweelverbinding is intussen begonnen op Linkeroever. Wat de overkapping van de ring betreft, werkten zes ontwerpteams in 2017 en 2018 elk een deelgebied uit en zijn er 18 leefbaarheidsprojecten geselecteerd die prioritair worden gerealiseerd, met een voorziene kostprijs van 1,25 miljard euro. Het gaat onder meer om zeven ‘Ringparken’ en een fietsbrug over de Schelde. Nog dit jaar worden er ontwerpteams aangeduid voor twee van die parken: Groene Vesten en West.

“De Grote Verbinding is het grootste project dat we in Vlaanderen hebben gezien de voorbije decennia”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “Ook op participatief vlak kent het zijn gelijke niet. We mogen hier heel trots op zijn en ik hoop dat we hier met zijn allen onze schouders onder zullen blijven zetten.”