Stad lanceert groeipiramide en daagt ouders van jonge kinderen uit voor gezondere levensstijl ADA

21 januari 2020

Wat kinderen doen en leren tussen 0 en 3 jaar bepaalt voor tachtig procent de latere gezondheid. Met dat weetje startte schepen voor Kinderopvang Nabilla Ait Daoud de voorstelling van de 'groeipiramide'. Ze roept de ouders ook op om goede voornemens te maken: lees voor aan je kind, speel buiten en geef een gezonde snack mee.

Een nieuw jaar gaat traditioneel gepaard met een reeks goede voornemens. Of die al dan niet tot een goed einde worden gebracht, doet er niet toe. Het zijn dan ook voornemens. De Stedelijke Kinderopvang van de stad Antwerpen springt mee op de kar en daagt de ouders van jonge kinderen uit: lees vijf minuten per dag voor, ga 15 minuten per dag buiten spelen en geef een gezonde snack mee met je kind. Daarnaast lanceert ze ook de groeipiramide.

Voldoende bewegen

“De groeipiramide is een visuele weergave van de visie die de stedelijke kinderopvang wil uitdragen: een stimulerende omgeving om te groeien en zich te ontplooien met aandacht voor gezonde voeding, voldoende bewegen en taalontwikkeling. Zo zorgt de stedelijke kinderopvang voor een vlotte overgang naar de kleuterschool”, vertelt schepen voor Kinderopvang Nabilla Ait Daoud.

Want daar draait het om. Die vlotte overgang van kinderopvang naar de kleuterschool. “De eerste jaren zijn enorm belangrijk voor de ontwikkeling van elk kind. Wat een kind dan doet en eet, bepaalt tot 80 procent van zijn latere gezondheid. Gezond eten, buitenspelen en voorlezen zijn essentiële pijlers die niet mogen ontbreken. Een kwalitatieve kinderopvang is bovendien een goede basis voor een succesvolle start in de kleuterschool”, aldus de schepen.

Samen met de nieuwe infovideo en groeipiramide lanceert de stedelijke kinderopvang een eigen kanaal op de stedelijke website: www.antwerpen.be/stedelijkekinderopvang. Daar vinden ouders uitleg over de werking en visie, over waar de opvanglocaties zich bevinden, hoe een dagprijs wordt berekend, hoe je een plaats kan aanvragen, en nog veel meer.