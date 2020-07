Stad lanceert Antwerp Unplugged, verrassingsbox voor een dagje Antwerpen AMK

06 juli 2020

17u27 3 Antwerpen Een partijtje citygolf in de ochtend, een lunch op het Eilandje, een schilderij van Rubens bezichtigen in de namiddag en als afsluiter een aperitief met Scheldezicht? De stad Antwerpen lanceert Een partijtje citygolf in de ochtend, een lunch op het Eilandje, een schilderij van Rubens bezichtigen in de namiddag en als afsluiter een aperitief met Scheldezicht? De stad Antwerpen lanceert Antwerp Unplugged, een verrassingsbox om de stad te ontdekken. De box kost 49,50 euro per persoon. Daarmee kan je je van 17 juli tot half september laten verrassen door een dagje Antwerpen.

Antwerpen bezoeken zonder op voorhand te weten wat er op het programma staat? Wie Antwerpen bezoekt, kan zich de komende twee maanden laten verrassen door Antwerp Unplugged. Van 17 juli tot half september kan je online een verrassingsbox boeken en de box op de dag van je bezoek ophalen op een afgesproken locatie en uur. Wie een verrassingsbox boekt, krijgt een volledig geplande dag met twee activiteiten, een lunch, een picknick of een licht diner en een afsluiter zoals een aperitief of een ijsje.

De Antwerp Unplugged-box kost 49,50 euro per persoon. In die prijs zijn alle activiteiten in de box inbegrepen, ook het eten en drinken. De activiteiten zijn een verrassing maar je kan wel zelf kiezen tussen een actief of een minder actief arrangement. Bij het actievere arrangement is enige lichaamsbeweging vereist, maar je hoeft geen topsporter te zijn. Elke dag zijn beide arrangementen beschikbaar, voor 20 deelnemers per arrangement.