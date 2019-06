Stad laat ondertunneling Jordaenskaai onderzoeken: “Veilige oversteekplaats creëren” ADA

28 juni 2019

18u11 11

In het kader van de restauratie van Het Steen, zal de stad laten onderzoeken of het stuk tussen Het Steen en de oprit naar het Zuiderterras ondertunneld kan worden. “Op die manier creëren we een veilige oversteek voor voetgangers en een directe verbinding tussen Het Steen en het centrum van de stad via de Suikerrui”, legt schepen Koen Kennis uit.

Of die tunnel er ook daadwerkelijk komt, daarvoor is het nog veel te vroeg om daar uitsluitsel over te geven. “Het staat in het bestuursakkoord dat we dat gaan laten onderzoeken. Over een exacte timing kan nog niets gezegd worden.”