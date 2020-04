Stad laat nieuw fietspad aanleggen op Charles de Costerlaan ADA

17 april 2020

De stad Antwerpen maakt werk van een nieuw fietspad in de Charles de Costerlaan tussen de Halewijnlaan en de Gloriantlaan. Het nieuwe fietspad moet de missing link wegwerken in het fietsnetwerk en het voor fietsers gemakkelijker maken het Waasland te bereiken.

“De aanleg van het fietspad op de Charles de Costerlaan is vooral goed nieuws voor fietsers die vanuit het Waasland naar Antwerpen komen”, stelt Koen Kennis, schepen voor Mobiliteit. “Zij zullen over het nieuwe fietspad vlotter, veiliger en sneller dan voorheen tot aan de Sint-Annatunnel of de veerboot over de Schelde geraken. Beide zijden van de Charles de Costerlaan krijgen een fietspad, respectievelijk 3 meter breed en 2,75 meter breed. We planten ook extra bomen.”

De inspanningen passen in het beleid om de hinder op te vangen en de bereikbaarheid van de stad te waarborgen in het kader van de grootschalige werken die de volgende jaren gepland staan op zowel het hoofdwegennet als het onderliggende wegennet.