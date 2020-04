Stad keurt voorontwerp heraanleg New Yorkkaai en Talinnstraat in de Cadixwijk goed: maximale inzet op groen en behoud ‘ruwe’ havenkarakter David Acke

27 april 2020

11u16 2 Antwerpen Het college keurde het voorontwerp voor de heraanleg van het openbaar domein aan de New Yorkkaai Zuid en de nieuwe Talinnstraat goed. De openbare ruimte langs het Kattendijkdok wordt er aangelegd als een groene, autovrije wandel- en verblijfsruimte met zich op het water. Het ontwerpteam PTArchitecten en Sweco werkte, in regie met de stad, het district Antwerpen en AG VESPA, het voorontwerp verder uit. In de zomer volgt een definitief ontwerp.

Maximaal groen, het behoud van het ‘ruwe’ havenkarakter en aandacht voor de verschillende stromen van weggebruikers op de kade bleken de voornaamste conclusies uit de bevraging. Met deze elementen ging het ontwerpteam aan de slag en vertaalde dit naar een voorontwerp. “We gaan voluit voor een groene belevingsruimte met maximaal behoud van het aanwezige maritieme erfgoed. Voor de New Yorkkaai Zuid alleen al zetten we in op een vergroening van 30 procent. Een definitief ontwerp komt er deze zomer na een nieuwe inspraakronde met de buurt”, zegt schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder.

3 zones

De New Yorkkaai wordt voornamelijk een autovrije, groene en aangename verblijfsruimte voor de bewoners en (maritieme) bezoekers van de wijk. Het voorontwerp is opgedeeld in 3 zones. De eerste zone is een wandelzone in blauwe hardsteen en kasseien langs de dokrand die ook de toegangszone is voor de verschillende ligplaatsen van riviercruises en rondvaartboten en voor de hulpdiensten.

Daarnaast komt er een centrale groenzone als verblijfsruimte om te ontspannen, te spelen, te sporten, te picknicken en uit te rusten op beweegbaar zitmeubilair op de oude sporen en met plaats voor evenementen of pop-ups. De verschillende groenvakken zorgen ook voor schaduw en beschutting tegen de wind en dienen als regentuinen voor waterberging en vertragen zo de infiltratie.

Tot slot is er een autovrije circulatie- en ontsluitingszone langs de gebouwen met ruimte voor terrassen. Deze zone is ook toegankelijk voor het laden en lossen tijdens venstertijden. De toegang tot deze zone wordt beperkt door onder meer verdwijnpalen. Ze kan ook als fietscomfortzone functioneren als alternatief voor het wandelpad in blauwe hardsteen en de fietsas op de Kattendijkdok-Oostkaai.

Woonstraat

De verbindingen tussen de New Yorkkaai en de Kattendijkdok-Oostkaai worden ingericht als woonstraten en/of woonerven. “De nieuwe Talinnstraat wordt een doodlopende straat en wordt ingericht als woonerf met toegang tot de ondergrondse parkings van de gebouwen en de laad- en loszone op de kade. De straat wordt voorzien van een gelijkgrondse aanleg in platines met boomvakken en een sorteerstraat”, zegt schepen De Ridder

Het definitieve ontwerp is gepland in de zomer van 2020. Voor die tijd zal er opnieuw een inspraakronde georganiseerd worden voor de buurt. De uitvoering van de werken aan de New Yorkkaai Zuid en de Talinnstraat is voorzien in 2 fasen, rekening houdend met de werken aan het nieuwe bouwblok op de hoek van de Kattendijkdok-Oostkaai en de Londenstraat en de realisatie van de tweede fase van het Schengenplein aan het water: