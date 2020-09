Stad keurt definitief ontwerp heraanleg New Yorkkaai Zuid en Tallinnstraat in de Cadixwijk goed ADA

08 september 2020

10u24 0 Antwerpen Het college keurde het definitief ontwerp voor de heraanleg van het openbaar domein aan de nieuwe New Yorkkaai Zuid en Tallinnstraat goed. De openbare ruimte langs het Kattendijkdok wordt er aangelegd als een aangename, groene en autovrije wandel- en verblijfsruimte met zicht op het water. Het ontwerpteam PTArchitecten en Sweco finaliseerde dat ontwerp na een digitale bevraging van de bewoners.

Het basisconcept van het goedgekeurde voorontwerp blijft behouden: de New Yorkkaai wordt voornamelijk een autovrije, groene en aangename verblijfsruimte voor de bewoners en (maritieme) bezoekers van de wijk. Het voorontwerp is opgedeeld in en wandelzone in blauwe hardsteen en kasseien langs de dokrand die ook de toegangszone is voor de verschillende ligplaatsen van riviercruises en rondvaartboten en voor de hulpdiensten. Deze zone is voornamelijk bedoeld voor voetgangers en maritieme bezoekers.

Daarnaast komt er een centrale groenzone als verblijfsruimte om te ontspannen, spelen, sporten, picknicken of uit te rusten op beweegbaar zitmeubilair op de oude sporen, en met plaats voor evenementen of pop-ups. Tot slot komt er een autovrije circulatie-en ontsluitingszone langs de gebouwen, met ruimte voor terrassen. Deze zone, in gezaagde kasseisteen, is ook toegankelijk voor het laden en lossen tijdens venstertijden. De toegang tot deze zone wordt beperkt door onder meer verdwijnpalen.

Woonstraten/erven

De verbindingen tussen de New Yorkkaai en de Kattendijkdok-Oostkaai (Tallinsstraat, Calcuttastraat en Madrasstraat) worden ingericht als woonstraten en/of woonerven. De nieuwe Tallinnstraat wordt een doodlopende straat met dubbelrichtingsverkeer, ingericht als woonerf met toegang tot de ondergrondse parkings van de gebouwen en de laad-en loszone op de kade. De straat krijgt een gelijkgrondse aanleg in gezaagde kasseisteen met plantvakken met meerdere solitaire bomen en een sorteerstraat.

Fasering

De uitvoering van de werken is voorzien in 2 fasen, rekening houdend met de werken aan het nieuwe bouwblok op de hoek van de Kattendijkdok-Oostkaai en de Londenstraat, en de realisatie van de tweede fase van het Schengenplein aan het water. Fase 1 start in het het voorjaar 2021 met de aanleg van New Yorkkaai Zuid ter hoogte van het bouwblok op de hoek met de Londenstraat en de aanleg Tallinnstraat. Vanaf zomer 2021 start de aanleg New Yorkkaai Zuid ter hoogte van bouwblok A4 en de aanleg tweede fase Schengenplein.