Stad kent subsidie toe voor verwijderen van asbest uit woning AMK

30 september 2020

14u38 0 Antwerpen Wie in Antwerpen asbest in leidingisolatie of vloerbekleding wil laten verwijderen, of deze materialen wil laten testen op asbest, kan zich vanaf 30 september kandidaat stellen voor een subsidie. Deelnemers moeten het bedrag niet voorschieten, maar krijgen ineens een lagere factuur. De stad wil op deze manier Antwerpenaars motiveren om de gevaarlijke stof te verwijderen uit woningen.

Veel woningen in Antwerpen bevatten asbest, zeker als ze voor 2001 werden gebouwd. Asbest is schadelijk voor de gezondheid, dus wil de stad Antwerpenaars helpen bij het herkennen en verwijderen van asbest in leidingisolatie en vloerbekleding. Ze voorziet daarvoor in een subsidie.

Wanneer deelnemers zich kandidaat stellen voor het testen op asbest, komt eerst een deskundige langs. Hij neemt een staal van de leidingisolatie en/of vloerbekleding en laat het analyseren in een labo. Wordt er asbest gevonden? Dan vraagt de eigenaar van de woning offertes aan een groep aannemers die deelnemen aan het project. Hij kiest een aannemer, bevestigt de offerte en vraagt de steun aan voor het verwijderen van asbest. De gekozen aannemer zal vervolgens het asbest op een veilige manier verwijderen.

Lagere factuur

“Dit is meer dan een financiële subsidie. Het is ook het aanreiken van het nodige inzicht in een hardnekkig probleem”, zegt schepen voor wonen Fons Duchateau. “Asbest zit in veel materialen en is dikwijls niet zichtbaar met het blote oog. Daarom is het belangrijk dat we Antwerpenaars helpen, financieel en met advies, om asbest te detecteren en veilig te laten verwijderen.”

Deelnemers krijgen een flinke korting op de kost van de staalname, ook als er geen asbest wordt gevonden. Voor het verwijderen van het asbest kan de subsidie tot de helft van de kostprijs bedragen. De stad betaalt de subsidie rechtstreeks aan de deskundigen en aannemers. Zo krijgen deelnemers meteen een lagere factuur.

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 30 september tot en met 30 december 2020 kandidaat stellen via www.antwerpen.be/asbest.