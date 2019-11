Stad herstelt gras in Park Spoor Noord BJS

12 november 2019

16u11 0 Antwerpen In Park Spoor Noord is de herstelling van een aantal grasvelden gestart. Daardoor zal een gedeelte van het park niet toegankelijk zijn tot februari 2020.

Een aantal grasvelden in Park Spoor Noord is aan vernieuwing toe. De komende maanden wordt de ondergrond van bepaalde zones verbeterd, waardoor die niet toegankelijk zijn. Afhankelijk van de locatie wordt nieuw gras gezaaid of grasmatten gelegd.

De zones waar nieuw gras gezaaid wordt, blijven afgesloten tot februari 2020. De zones die nieuwe grasmatten krijgen, zullen voor het einde van dit jaar terug toegankelijk zijn.