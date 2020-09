Stad helpt werkgevers en werkzoekenden in onzekere tijden met bijdrage van 923.000 euro



CVDP

17 september 2020

14u13 0 Antwerpen Op het vlak van tewerkstelling zorgt de coronacrisis voor grote uitdagingen. Ter ondersteuning van Antwerpse bedrijven en werkzoekenden zocht de stad deze zomer hr-dienstverleners en bedrijven met voorstellen om meer mensen aan het werk te houden en te krijgen. Gisteren besliste de stad aan negen projecten een totale bijdrage van 923.000 euro toe te kennen.

De werkloosheid - al dan niet tijdelijk - groeit. Zo zijn de werkloosheidscijfers van augustus met 7,4% gestegen ten opzichte van een jaar geleden. De stad Antwerpen wil meer mensen aan het werk houden en krijgen. Concreet konden bedrijven en hr-dienstverleners voorstellen indienen. Enerzijds gaat de stad op zoek naar nieuwe werkgevers die kansen willen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen ook rekenen op werkvloerbegeleiding. Anderzijds riep de stad op om extra opleidingsmogelijkheden te voorzien voor werknemers en werkzoekenden, en innovatieve hr-oplossingen uit te werken voor de huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Door de coronacrisis wordt de problematiek rond werkloosheid nog acuter. We kunnen als stad niet achterblijven en grijpen in waar mogelijk. Dit doen we door in te zetten op innovatieve projecten zoals Mooi Werk Makers Schepen Claude Marinower

Schepen voor Economie en Werk Claude Marinower: “Door de coronacrisis wordt de problematiek rond werkloosheid nog acuter. We kunnen als stad niet achterblijven en grijpen in waar mogelijk. Dit doen we door in te zetten op innovatieve projecten zoals Mooi Werk Makers, dat onder meer job redesign inzet om het behoud en de instroom van werknemers te stimuleren.“

Kwetsbare profielen aanwerven

De stad moedigt werkgevers ook aan om extra kwetsbare profielen aan te werven. Schepen voor Sociale Economie Tom Meeuws: “Het gaat bijvoorbeeld om mensen die afhankelijk van een leefloon en langdurig werkloos zijn. De stap naar de reguliere arbeidsmarkt is niet voor iedereen even makkelijk. We gaan werkgevers begeleiden en ondersteunen om met deze doelgroep om te gaan. We willen dat deze nieuwe werkervaring voor beide partijen een succes is.”

Schepen Claude Marinower vult nog aan: “Ook de doelstellingen uit het samenwerkingsakkoord verliezen we niet uit het oog. Zo geven we ook een toelage aan Erdena vzw om 48 NEET-jongeren (‘not in education, employment or training’) op te leiden naar knelpuntberoepen. Deze organisatie schenkt hierbij extra aandacht aan digitalisering, maar ook aan het versterken van de beroepsbekwaamheid en attitudetraining om hen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.”

Ondersteunde projecten

Uit de 17 inzendingen koos een jury op basis van vooropgestelde criteria in totaal 9 projecten. De middelen voor de betoelaging van deze projecten komen uit het stedelijke compensatiefonds voor de coronacrisis dat de stad midden juni opzette. De negen gekozen projecten zijn van Randstad, Make it Work vzw, BeCode vzw, Erdena vzw, Mooi Werk Makers, Green Goals bvba en AddSpice commV. De beslissing moet nog bekrachtigd worden door de gemeenteraad.

Uit een stedelijke enquête bleek dat de helft van de start-ups en scale-ups in Antwerpen door de coronacrisis op zoek is naar extra financiering. “Jonge bedrijven die op het punt stonden om door te groeien, maar door de coronacrisis klem kwamen te zitten. Kapitaalrondes vielen stil en financieringsbronnen droogden op. Het college besliste in dit kader om een toelage van 200.000 euro toe te kennen aan microStart vzw”, aldus schepen Claude Marinower. Deze instelling financiert starters en gevestigde ondernemers die willen groeien met behulp van kleine leningen. Hierbij gaat extra aandacht naar ondernemers die hiervoor nergens anders terechtkunnen alsook naar starters en zelfstandigen uit verschillende doelgroepen.