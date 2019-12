Stad helpt 2.300 kwetsbare Antwerpse gezinnen: extra steun trekt inkomen op tot Europese armoedegrens PhT

12 december 2019

20u46 0 Antwerpen De stad Antwerpen gaat gemiddeld 120 euro aanvullende steun geven aan 2.300 gezinnen waarvan het inkomen onder de Europese armoedegrens ligt. Schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (sp.a) trekt daarvoor 3,3 miljoen euro uit. “We zijn momenteel nog wel de criteria aan het vastleggen om te bepalen wie precies deze financiële hulp zal krijgen”, zegt Meeuws.

In Antwerpen zijn er circa 7.500 leefloners. De gemiddelde uitkeringsduur bedraagt negen maanden. Maar als je naar de Antwerpenaren kijkt die leven of opgroeien in een gezin waar niemand werkt, kom je aan 57.000 mensen. Dat is meer dan 10 procent van de bevolking.

Niet enkel leefloners

Meeuws beklemtoont dat het bij die 2.300 gezinnen niet altijd om leefloners gaat. Ook mensen met een vervangingsinkomen, bijvoorbeeld voor een handicap, komen in aanmerking. “Het getal 2.300 is ook een theoretische schatting op basis van een gelijkaardige steunmaatregel in steden als Gent en Kortrijk.”

Het leefloon in ons land ligt voor een alleenstaande op 929 euro. Voor een samenwonende met een gezin ten laste is dat 1.255 euro. “Het komt er voor ons op aan om via de juiste criteria te bepalen voor wie een aanvullende steun een verschil maakt. We willen de mensen sterker maken om hen makkelijker naar een job toe te leiden”, besluit Meeuws.