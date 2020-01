Stad geeft 2020 planten weg voor aanleg geveltuintjes BJS

21 januari 2020

09u53 0 Antwerpen In 2020 daagt de stad Antwerpen via #BreekUIT alle Antwerpenaars uit om 2020 stenen uit te breken. Wie een een steen van zijn koer, geveltuin, voortuin of speelplaats uitbreekt, krijgt tijdens het #BreekUIT-feest op zaterdag 4 april een plantje in de plaats.

“Deel een foto van uw uitgebroken stenen naast de ontharde plek met #BreekUIT via Facebook of Instagram als bewijs of kom de foto tonen tijdens het #BreekUIT-feest”, zegt de organisatie van #BreekUIT.

De stad Antwerpen voorziet tijdens het feest 2020 planten en geeft er maximaal 100 per locatie.

Het #BreekUIT-feest vindt plaats op zaterdag 4 april tussen 10 en 16 uur in het EcoHuis op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Bezoekers kunnen dan tips en inspiratie opdoen over onder meer de aanleg van een geveltuintje.