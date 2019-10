Stad gaat vervuilde lucht in ondergrondse parkings zuiveren: buurtbewoners Zuiderdokken laten laatste rechtszaak vallen Niets staat hervatting werken nu nog in de weg David Acke

30 oktober 2019

07u51 0 Antwerpen De stad Antwerpen en de Universiteit van Antwerpen gaan samenwerken om de lucht in de ondergrondse parkings van de Gedempte Zuiderdokken te zuiveren, vooraleer die naar buiten wordt geblazen. Daarmee is de laatste eis van de actiegroepen ingewilligd. Zij beslisten dan ook om de laatste rechtszaak te stoppen. En zo staat er niets nog een snelle hervatting van de werken in de weg.

Het ziet ernaar uit dat er snel opnieuw gewerkt zal kunnen worden aan de ondergrondse parking op de Gedempte Zuiderdokken en het bijhorende park. Afgelopen vrijdag keurde de stad Antwerpen tijdens het college een samenwerking goed met de Universiteit Antwerpen. Die zal onderzoek doen naar de luchtzuiveringsinstallaties die ervoor moeten zorgen dat geplande parkings geen (ultra) fijnstof en andere vervuilende stoffen mogen uitstoten. En dat is goed nieuws want dankzij die samenwerking is ook de laatste eis van de buurtbewoners ingewilligd. Zij eisten de installatie van de allernieuwste luchtzuiveringsinstallatie zodat de vervuilde lucht uit de ondergrondse parking eerst ontdaan wordt van al het fijn stof en andere schadelijke stoffen alvorens de lucht vrijkomt in het park. Nu die samenwerking er is, lieten zij hun laatste klacht dan ook seponeren.

In eerste instantie gaan we zeer nauwkeurige referentiemetingen doen. We willen weten hoeveel fijn stof er in de lucht hangt in de buurt van de parking. Zo kunnen we exact gaan bepalen waar we de luchtafvoersystemen moeten plaatsen Silvia Lenaerts (Universiteit Antwerpen)

Dankzij het akkoord tussen de stad en de bewoners over de samenwerking met de Universiteit Antwerpen, kunnen de werken naar alle waarschijnlijkheid snel van start gaan. In mei van dit jaar lieten diezelfde bewoners hun rechtszaak tegen de bouwvergunning voor de parkings al vallen en hoewel de werken dan al opnieuw opgestart hadden kunnen worden, wilde de aannemer eerst dat alle andere rechtszaken ook afgehandeld waren. En dat is nu dus gebeurd.

Referentiemetingen

Silvia Lenaerts, bio-ingenieur en oprichtster van Duurzame Energie-, Lucht- en Watertechnologie aan de Universiteit Antwerpen legt uit wat de samenwerking met de stad inhoudt. “In eerste instantie gaan we zeer nauwkeurige referentiemetingen doen. We willen weten hoeveel fijn stof er in de lucht hangt in de buurt van de parking. Zo kunnen we exact gaan bepalen waar we de luchtafvoersystemen moeten plaatsen. We zullen in het project optreden als kritische partner die er op zal toezien dat de systemen doen wat ze moeten doen en ze ook duurzamer maken zodat het fijn stof niet alleen opgevangen wordt maar ook nog eens afgebroken.”

Volgens Lenaerts is dit een uniek project voor Antwerpen en misschien wel bij uitbreiding voor België. “Eigenlijk vind ik dat elke parking een dergelijk systeem zou moeten hebben. Zeker in een stad.” Belangrijk is dat het niet gaat om een filter maar dat het systeem gelijkaardig is als dat van een afvalverbrandingsoven. “De gevaarlijke en vervuilende deeltjes worden elektrisch geladen waardoor ze aan de wand van het afvoersysteem blijven plakken. Filters raken wel eens verstopt en dat is bij dit systeem niet het geval.”

Overkapping Ring

Niet alleen is dit goed nieuws voor de buurt rond de Gedempte Zuiderdokken, het opent ook meteen deuren naar andere grote projecten zoals de overkapping van de Ring. “Het succes van de ene burgerbeweging geeft een stimulans voor de andere. Zo gaat dat. Wij kijken vol belangstelling naar wat er zich afspeelt op de Gedempte Zuiderdokken. Zulke luchtzuiveringsinstallaties evolueren razendsnel en we kunnen alleen maar hopen dat ze zo evolueren dat ze ook bruikbaar zijn voor de overkapping”, reageert Wim Van Hees van Ademloos.

Goed nieuws dus, en toch blijft het muisstil op het Schoon Verdiep en ook de bewoners reageerden niet. “Ik weet niet waarom de stad hier niet over communiceert. Vermoedens heb ik wel. Ik denk dat ze andere mensen niet op ideeën willen brengen. Politici houden er niet van dat bewoners hun bouwplannen dwarsbomen”, besluit Van Hees.