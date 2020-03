Stad gaat verkeersoverlast op het Zuid tegen met tijdelijke doorgang aan D’Herbouvillekaai CVDP

03 maart 2020

19u28 0 Antwerpen Om de verkeershinder in de woonstraten op het Antwerpse Zuid te verlichten en het verkeer staduitwaarts richting Hoboken vlotter te doen verlopen, legt de stad een tijdelijke doorgang aan langs de huidige nutswerken op de D’Herbouvillekaai. Hierdoor kan het verkeer dat de stad verlaat via de Scheldekaaien vanaf morgenvroeg 8 uur opnieuw de General Armstrongweg bereiken.

De afgelopen weken was Elia volop bezig met kabelwerken op de D’Herbouvillekaai ter hoogte van de Kennedytunnel. Hierdoor was de Scheldekaai tot vandaag afgesloten voor het autoverkeer in beide richtingen. Tegelijk startten er in het zuiden van de stad nog enkele werken op, zoals de heraanleg van de Kronenburgstraat. Dit zorgde voor te veel verkeershinder richting Hoboken en het zuiden van de stad.

Met de aanleg van een tijdelijke doorgang op de D’Herbouvillekaai zorgt de stad ervoor dat het autoverkeer via de Scheldekaaien opnieuw de General Armstrongweg kan bereiken. Langs daar zijn het Kiel, Hoboken en de toeleiding naar zowel A12 als richting Kennedytunnel makkelijk bereikbaar.

Openingen van poorten in waterkeringsmuur

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “We openen hiervoor vanaf woensdagochtend 8 uur twee poorten in de waterkeringsmuur ter hoogte van de vroegere site van de Mexico Natie. We maakten het terrein berijdbaar over een afstand van 300 meter. Op die manier voorzien we in een veilige, snelle en comfortabele uitvalsweg voor uitgaand verkeer, en onttrekken we veel verkeer uit de woonstraten op het Zuid.”

Verkeer dat de stad inrijdt blijft de huidige omleiding volgen via de Generaal Armstrongweg, de Kolonel Silvertopstraat en de Namenstraat om de Scheldekaaien te bereiken. Van zodra de nutswerken klaar zijn, vermoedelijk begin april, zal de volledige rijbaan terug vrijgemaakt worden.