Stad gaat 24 sorteerstraten afbreken, Groen reageert ontzet PhT

25 november 2019

12u40 1 Antwerpen Dat de stad Antwerpen 24 sorteerstraten wil afbreken, stuit op zware kritiek bij Groen. “Eerst zouden er geen sorteerstraten verdwijnen, nu klinkt dat alweer anders”, zegt gemeenteraadslid Karen Maes. “Voor ons moeten ze blijven én dienen er op basis van evaluatie doelgericht nieuwe bij te komen.”

Schepen Fons Duchateau (N-VA) maakte bij de voorstelling van de meerjarenplanning in oktober bekend dat er een stop kwam op de uitrol van de sorteerstraatjes. De stad telt er momenteel 190. Intussen is beslist om ook 18 sorteerstraten af te breken in wijken waar inwoners kunnen kiezen tussen zo’n straatje en huis-aan-huisophaling. Daarnaast gaat men zes sorteerstraatjes weghalen die momenteel nog in opbouw zijn.

Groen betreurt dat. Karen Maes: “Twee op de drie gebruikers zijn twee jaar na de invoering van een sorteerstraat zeer tevreden, zo wijst een evaluatie uit. Andere voordelen zijn dat mensen beter gaan sorteren en het straatbeeld netter is.” De belangrijkste nadelen zijn zaken waar de stad samen met de leverancier zelf iets aan kan doen, zoals geurhinder en een te kleine opening.”

Volgens Maes is er geen enkele reden om de sorteerstraten af te breken. “Dat alleen al leidt tot een extra kost, die een gevolg is van een politieke keuze.”

