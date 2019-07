Stad en VDAB zetten 16 vluchtelingen mee op weg naar vast werk Philippe Truyts

11 juli 2019

13u33 0 Antwerpen Zestien jonge vluchtelingen kunnen in Antwerpen beginnen aan een intensieve opleiding tot huishoudhulp met dienstencheques. Het college keurde dat woensdag goed. De stad, VDAB en het opleidingsbedrijf Atmetis bvba slaan daarvoor de handen in elkaar.

Sinds de invoering van het systeem van dienstencheques voor huishoudhulp in 2004 is de sector voortdurend op zoek naar gemotiveerd personeel. Twee jaar geleden startten de stad, VDAB en Atmetis een traject voor vluchtelingen: WoW, voluit ‘De weg via opleiding naar vast werk’. Zeventien nieuwkomers kregen toen een contract. Vorig jaar waren dat er vijftien. En nu dus zestien.

De cursisten volgen zes weken lang een taal- en beroepsopleiding. Het accent ligt op vaktechnisch Nederlands voor de schoonmaaksector. Daarnaast is er aandacht voor werkhouding, communicatie, veiligheid en mobiliteit.

Jobgarantie

Schepen van Werk Claude Marinower (Open Vld) is enthousiast. “Atmetis werkt de opleiding uit op maat van de doelgroep én de bedrijven. De jobgarantie van bijna 100 procent maakt dit project zo sterk. Wat hier kan, moet ook voor diverse andere doelgroepen en sectoren mogelijk zijn. Als bedrijven werk garanderen, kan dat in de aanpak van jongerenwerkloosheid het tij echt keren.”

Al tijdens de opleiding start Atmetis met het matchen van cursisten met de inmiddels dertien deelnemende bedrijven. De werkgevers beloven een deeltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van ten minste 16 uur per week. Die duur kan worden uitgebreid.

Deelnemende bedrijven zijn Agilitas, Dienstenthuis Antwerpen, Domestic Services, Easy Life, Het Poetsbureau, Plus Home Services, Prim@home, Start People Services, Partena, Bronwyn & Lanvin, Gezinszorg Villers, Group F en Plumeau.net.