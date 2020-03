Stad en Google digitaliseren meer dan 100.000 historische boeken van Conscience Bibliotheek en Museum Plantin-Moretus David Acke

24 maart 2020

14u13 0 Antwerpen De stad Antwerpen en Google gaan samenwerken om een zeer groot deel van de collecties van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het Museum Plantin-Moretus te digitaliseren. Meer dan 100.000 werken uit de zestiende tot de negentiende eeuw worden in de komende jaren vrij toegankelijk gemaakt via Google Books en de bibliotheekcatalogi van de beide instellingen.

Meer dan 100.000 boeken uit de collecties van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het Museum Plantin-Moretus zullen binnenkort vrij online te raadplegen zijn. Het gaat om 85.000 werken van de Erfgoedbibliotheek en 22.500 van het Museum Plantin-Moretus. Hierdoor zullen onderzoekers, studenten en liefhebbers veel eenvoudiger toegang hebben tot het unieke erfgoed dat de Erfgoed en het Museum Plantijn-Moretus bezitten. Google digitaliseert uitsluitend publicaties waar geen auteursrecht meer op rust, met uitzondering van alles wat het al in andere bibliotheken digitaliseerde.

“De collectie van de Erfgoedbibliotheek telt in totaal ongeveer 1,5 miljoen volumes. Dat Google ongeveer 85.000 werken digitaliseert zal de vindbaarheid van onze collectie vergroten en het gebruik ervan stimuleren. Letterlijk de hele wereld krijgt toegang. Van die 85.000 geselecteerde boeken in de Erfgoedbibliotheek werden er iets minder dan de helft in het buitenland gedrukt, met vele duizenden boeken uit Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het illustreert niet alleen de nationale maar ook de internationale dimensie van onze collectie”, zegt An Renard, directeur van de Erfgoedbibliotheek.

Dit digitaliseringsproject zal het onderzoek een enorme boost geven. De ingescande boeken zullen full-text doorzoekbaar zijn: onderzoekers kunnen ze dus gemakkelijk, snel en gericht doorzoeken Iris Kockelbergh (Museum Plantin-Moretus)

“Van onschatbare waarde”

Het Museum Plantin-Moretus is het woonhuis en drukkerij-uitgeverij van de drukkersfamilies Plantin en Moretus en herbergt een uitzonderlijke kunstcollectie, met onder meer Rubensportretten en een eeuwenoude drukkerij. In de historische bibliotheken en de nieuwe depots worden meer dan 25.000 oude drukken bewaard. “Onze oude bibliotheek bevat niet alleen de meest volledige collectie van Plantijn- en Moretusdrukken ter wereld , maar ook tal van zeldzame oude Europese drukken. Onze collectie is van onschatbare waarde voor wetenschappelijk onderzoek. Dit digitaliseringsproject zal het onderzoek een enorme boost geven. De ingescande boeken zullen full-text doorzoekbaar zijn: onderzoekers kunnen ze dus gemakkelijk, snel en gericht doorzoeken. Google zal zowel oude als moderne drukken tot 1894 scannen”, zegt directeur Iris Kockelbergh van het Museum Plantin-Moretus.

De eerste 5.000 geselecteerde boeken zullen de Erfgoedbibliotheek in september 2020 verlaten. Ze worden met beveiligde transporten uit Antwerpen naar het Europese digitaliseringscentrum van Google overgebracht. Google zal de digitale kopieën vrijwel onmiddellijk opladen in Google Books. Ook de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het Museum Plantin-Moretus ontvangen een digitale kopie die in de eigen catalogus wordt opgenomen. Met duizenden boeken die Antwerpen op geregelde tijdstippen verlaten en ook weer terugkomen, wordt verwacht dat het project ongeveer drie jaar zal duren.