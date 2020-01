Stad en district slaan handen in elkaar voor herwaardering Stadspark (maar een oplossing voor waterpeil vijver blijft voorlopig uit) David Acke

24 januari 2020

15u13 3 Antwerpen Het stadsbestuur en het districtscollege hebben de principebeslissing goedgekeurd voor de herwaardering van het Stadspark. Hiermee erkennen zowel het district- als stadsbestuur dat het park een prioriteit is voor de lopende bestuursperiode. Er worden niet alleen budgetten vrijgemaakt voor een structureel dagelijks groenonderhoud en een oplossing voor de vijver, maar ook voor de herwaardering van het park.

Over de toestand van het Antwerpse Stadspark is al veel inkt gevloeid. Vooral de toestand van de vijver was voor heel wat Antwerpenaars een doorn in het oog. Terwijl de bezoeker van het park hoopte op een snelle oplossing om het park in al zijn grandeur opnieuw te herstellen, wezen politici met de beschuldigende vinger naar elkaar en werd de verantwoordelijkheid door geschoven.

Eerste stap

Nu is er toch een eerste stap in de goede richting gezet en hebben stad en het district Antwerpen een principebeslissing goedgekeurd voor de herwaardering van het Stadspark. De stad en het district erkennen het belang van het 151-jaar oude park en zetten daar nu volop op in, door dagelijks parkonderhoud, een oplossing voor de vijver en een herwaarderingsplan.

“Lange tijd werd het groenonderhoud van het park ad hoc uitgevoerd. Het landschaps- en erfgoedbeheerplan bevatte duidelijke acties om het groen ook te herstellen naar de geest van het oorspronkelijke ontwerp. Eind januari zal de groendienst verschillende heesters snoeien, zodat ze in de zomer uitgroeien tot sterke en gezonde planten. De dienst haalt ook overtollig riet langs de vijverrand weg, en aan de grote grasvlakte ter hoogte van de hoofdingang aan de Rubenslei verwijdert ze struiken, om het oorspronkelijke doorzicht te herstellen”, vertelt districtsschepen voor Groen en Parken Tom Van den Borne.

Naast het groenonderhoud worden ook andere werken in het park uitgevoerd. De verlichting zal ter hoogte van de kasseiweg, de speeltuin, de Capital en het skatepark opnieuw branden begin februari. De aannemer zal allereerst de ondergrondse kabels vervangen. Om ook de lichtkwaliteit te verbeteren, zijn nieuwe verlichtingspalen nodig. Deze worden in april geplaatst. Er zal zowel eind januari als in april telkens ongeveer een week plaatselijke hinder zijn.

Vijver

De Stadsparkvijver heeft een tijd droog gestaan, maar sinds enkele maanden staat er weer water in. “Dit water is afkomstig van de retourbemaling van een werf aan de Belgiëlei. Eenvoudig gezegd betekent dit dat het water dat wordt opgepompt om de werf droog te houden, terug naar de Stadsparkvijver wordt gepompt. Dit resulteert in een verhoging van het grondwaterpeil in en rond het Stadspark. De grijze containers, die op de hoek van de Van Eycklei en de Quinten Matsijslei staan, zuiveren het water alvorens het in de vijver te pompen. Ondertussen werkt de stad samen met experten aan structurele en duurzame oplossingen voor een permanente waterstand in de vijver”, zegt schepen voor openbaar domein Claude Marinower.

Herwaarderingsplan

Het Erfgoedbeheerplan uit 2018 legt duidelijk uit hoe het Stadspark weer in ere hersteld wordt. Het licht concrete beheer- en inrichtingsmaatregelen toe in lijn met hoe ontwerper Eduard Keilig (1827-1895) het voor ogen had. Voor verschillende zones in het park stipt het Erfgoedbeheerplan aan dat er nog een concreet ontwerp moet worden uitgewerkt, zoals voor het plein aan het monument van de gesneuvelden, de inkomzone Rubenslei en Louiza-Marialei, de parkrand aan de Van Eycklei, de stijlkeuze van de verlichtingspalen en de plaats ervan, enzovoort. Samen met de hedendaagse noden worden deze nu aangepakt in een breder herwaarderingsplan.