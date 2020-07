Stad duwt auto’s op kaaiweg in tunnel: groter Steenplein met zicht op kathedraal PhT

18 juli 2020

19u44 2 Antwerpen De rijweg op de Scheldekaaien zal binnen enkele jaren ter hoogte van het Steenplein en de Suikerrui ondertunneld worden. Het college heeft daarvoor een haalbaarheidsstudie goedgekeurd. Eind dit jaar moet een schetsontwerp op tafel liggen. Verderop, aan Nieuw Zuid, komt dan weer een vijf hectare groot park.

Een tunnel op de Scheldekaaien gaat al een aantal jaren als idee mee. Maar nu wordt het concreter. De stad wil de auto’s ondergronds, zodat er bovengronds een veilige voetgangerszone ontstaat. Dat plein zou dan het eindpunt vormen van de Via Sinjoor, de winkelas die vertrekt op de De Keyserlei. “Op deze manier werken we de barrières tussen de Antwerpenaar en de Schelde weg. Daarnaast zorgen we voor een autovrije doorgang. We bekijken het als de parel aan de kroon van de stadsboulevard die de Via Sinjoor is”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA).

Tunnel, parking en fietssnelweg

De tunnel wordt 210 meter lang, met hellingen van circa 100 meter. Het wordt ook mogelijk om de kaaiweg te combineren met een ondergrondse fietssnelweg. Nog dieper kan er een parking met 300 parkeerplaatsen komen. “We gaan ook de in- en uitgang van parking Grote Markt verleggen naar de tunnel om hinderlijk bovengronds verkeer weg te halen”, vult schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) aan de haalbaarheidsstudie is uitgevoerd door Tractebel en Palmbout Urban Landscapes.

Het stadsbestuur hoopt dat de tunnel nog deze legislatuur (2024) wordt gebouwd.

Park Nieuw Zuid

En er is nog meer. Het college heeft het ontwerp voor de aanleg van een park van 5 hectare goedgekeurd ter hoogte van Nieuw Zuid. Het dijkpad op de Scheldekaaien bij het Zuid en Sint-Andries wordt 100 meter diep in het park doorgetrokken. Daarna gaat het kronkelen. Volgens Annick De Ridder moet het park een aangename verblijfsplek worden tussen het stadscentrum, de Hobokense Polder, Blue Gate Antwerp en de toekomstige Scheldebrug, als die uiteindelijk nautisch haalbaar blijkt te zijn. Een uitgemaakte zaak is dat nog niet.