Stad brengt handelaars samen in webshop ‘Ik koop Antwerps’ Jan Aelberts

06 april 2020

14u55 0 Antwerpen De stad Antwerpen, NSZ - Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, retailfederatie Comeos, Unizo en Horeca Antwerpen roepen Antwerpse handelaars en horecaondernemers op zich te registreren op het portaal voor e-commerce ‘Ik koop Antwerps’. Op deze website kan iedereen vanaf overmorgen online kopen bij Antwerpse ondernemers en ze op deze manier steunen.

Door de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad genomen heeft om de coronacrisis aan te pakken, is het openbare leven grotendeels stilgevallen. Alleen handelszaken die essentiële diensten aanbieden, mogen fysiek open blijven. Hierdoor zien veel winkels en horecazaken een aanzienlijk deel van hun omzet wegvallen. De voorbije weken heeft de stad intensief overlegd met handelaarsverenigingen en middenstandsorganisaties om een antwoord te bieden op deze ongewone situatie. Twee weken geleden maakte de stad een pakket steunmaatregelen voor zelfstandigen, ondernemers en verenigingen van 50 miljoen euro bekend.

Antwerps aanbod

De stad en de sector bundelen nu de krachten om Antwerpenaars en handelaars samen te brengen op het e-commerceportaal ‘Ik koop Antwerps’. Vanaf woensdag 8 april wordt een specifiek Antwerps aanbod gelanceerd op www.ikkoopantwerps.be met een ondersteunende communicatiecampagne. Handelaars en horecaondernemers kunnen zich vanaf vandaag op het portaal registreren.

Schepen voor middenstand Koen Kennis: “Wanneer we allemaal ‘in ons kot’ moeten blijven, merken we pas hoezeer we onze lokale handelaars missen. Zonder hen is Antwerpen niet dezelfde stad. Met deze website willen we ondernemers helpen om toch nog inkomsten te genereren, de klanten te blijven bedienen, en tegelijk de Antwerpenaar en alle shoppers de kans geven verder in hun vertrouwde winkels te kopen. Om deze crisis door te komen, moeten we blijven samenwerken. Ik roep al onze handelaars en horecaondernemers dan ook op om zich aan te sluiten.”

”Dit portaal kan ermee voor zorgen dat onze detailhandel en horeca deze periode doorkomen”, zegt Nico Volckeryck, regiodirecteur Groot-Antwerpen bij NSZ- Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen.

“Het is belangrijk dat de Antwerpse ondernemers zich aansluiten. Elke euro telt voor een handelaar of horecaondernemer, en die euro geef je best in je buurt uit. Het initiatief ‘Ik koop Antwerps’ maakt dit zoveel makkelijker”, vult Davy Brocatus, voorzitter van van Horeca Antwerpen aan.