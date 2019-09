Stad bindt strijd aan met fietsstorten: wie fiets, step of scooter foutief parkeert, riskeert voortaan boete David Acke

23 september 2019

14u56 11 Antwerpen Wie zijn fiets of scooter vanaf 14 oktober niet correct stalt rond het Centraal Station, zal zijn fiets mogen gaan ophalen bij de stadsdiensten en riskeert bovendien een boete. Met die maatregel wil de stad Antwerpen de chaos op de De Keyserlei en het Astridplein tegengaan. Er komen speciale parkeerplaatsen en de stad plaatst ook informatieborden.

Het Astridplein en vooral de De Keyserlei zijn de laatste jaren het decor van een wildgroei aan achtergelaten en foutief geparkeerde fietsen. Vooral pendelaars laten hun tweewieler achter waar het hen past. Neem daarbij het groeiend aantal deelsteps en -scooters en de chaos is compleet. Om die chaos nu enigszins aan te pakken, lanceert de stad Antwerpen speciale parkeerplaatsen. Bovendien zijn deze plaatsen geen suggestie maar zal er een dwingende regel komen die gebruikers verplicht hun fiets of scooter correct te stallen.

Hinderlijk

“Vanaf 14 oktober zullen alle foutgeparkeerde fietsen, scooters en steps weggehaald worden. Eigenaars zullen hun vervoersmiddel moeten komen ophalen. In eerste instantie zullen zij een waarschuwing krijgen maar wanneer het herhaaldelijk voorvalt, zal daar een boete aan vasthangen. Dat kan eventueel een GAS-boete zijn”, vertelt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis. De maatregel is nodig omdat de fietsen vaak voor gevaarlijke situaties zorgen. “Bovendien zijn ze hinderlijk voor hulpdiensten en kuisploegen van de stad en staan ze in de weg van andere weggebruikers.”

De verwijderde fietsen worden gedurende de eerste vijf werkdagen in een ophaalpunt bewaard. Daar kan de rechtmatige eigenaar zijn of haar fiets komen ophalen tijdens de openingsuren. Maar hoe bewijs je dat het jouw fiets is? “We zullen altijd een identiteitskaart vragen en de eigenaar van de fiets zal ook altijd zijn of haar sleutel van het fietsslot moeten meebrengen. Bovendien laten we iedereen een papier tekenen waarin verklaard wordt dat het wel degelijk jouw fiets is. Het beste is natuurlijk dat je je fiets laat graveren”, aldus de schepen. Om de mensen te informeren zullen er ook informatieborden geplaatst worden en handelaars krijgen een infobrief. Stadstoezichters zullen sensibiliseren en mensen aanspreken om hen te wijzen op de nieuwe regel.

Plaats genoeg

Volgens de schepen zijn er voldoende fietsstallingen om je fiets correct te stallen. In de ondergrondse parkeerplaats onder het Astridplein zijn dagelijks zo een 350 tot 400 vrije plaatsen. Bovendien telt die parking nog eens 200 achtergelaten fietsen die binnenkort verwijderd worden. Bovengronds gaat dat over 150 fietsen. Het is de bedoeling dat ook in de rest van de stad dergelijke parkeerplaatsen gecreëerd worden en dat foutief geparkeerde fietsen, scooters en steps verwijderd zullen worden.