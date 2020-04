Stad bevraagt 361 erkende sportclubs en lanceert steunmaatregelen voor getroffen sportclubs ADA

21 april 2020

14u15 0 Antwerpen Ook sportclubs zijn getroffen door de coronacrisis. Om de ondersteuningsmaatregelen van de stad goed af te stemmen op de noden van die clubs, zal Sporting A de 361 erkende Antwerpse sportclubs schriftelijk bevragen. In die bevraging wordt ook gepolst naar de creatieve ideeën van de clubs. Die kunnen anderen immers inspireren om deze moeilijke periode door te komen.

De stad Antwerpen telt 361 erkende sportclubs. “Het Antwerpse sportlandschap is heel divers met bijvoorbeeld kleine, maar ook grote clubs in veel verschillende sporten”, verduidelijkt schepen voor sport Peter Wouters. “Met deze bevraging willen we dan ook peilen naar de verschillende noden van de diverse clubs. Samen met de districten kunnen we dan naar oplossingen zoeken.” In de bevraging peilt Sporting A ook naar acties en initiatieven die de clubs zelf al hebben uitgewerkt.

De stad Antwerpen werkte al een aantal steunmaatregelen voor sportclubs uit. Zo moeten ze geen huur of concessievergoeding betalen tijdens de sluitingsperiode plus één maand. En kunnen ze ook een afbetalingsplan aanvragen voor de kosten vanaf zes maanden voor de crisis.

Ondertussen worden de nodige herstellingen en onderhoudswerken uitgevoerd in de stedelijke zwembaden en sporthallen. Die gebeuren normaal tijdens de jaarlijkse zomersluitingen. Ook de jaarlijkse regeneratie van de sportterreinen werd vervroegd opgestart. Tijdens de regeneratie worden de grasvelden hersteld en mogen ze niet betreden worden.