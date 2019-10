Stad begonnen met weghalen fietsen: 226 foutgeparkeerde en achtergelaten fietsen verwijderd David Acke

14 oktober 2019

11u25 0 Antwerpen Nog nooit zag de De Keyserlei er zo fietsvrij uit. Sinds vandaag laat de stad Antwerpen alle foutgeparkeerde fietsen weghalen. Ook verkeerd geparkeerde deelscooters en steps worden in hun voorziene parkeerruimte gezet. Wie zijn fiets niet terugvindt, kan die op niveau -1 van het Astridplein terugvinden. Met je ID-kaart krijg je je fiets én boete dan mee naar huis. 226 fietsen werden verwijderd.

Een tweetal weken geleden lanceerde de stad nieuwe parkeerzones voor fietsen, deelscooters en deelsteps op de De Keyserlei. Op die manier wil de stad de chaos die er heerste de kop indrukken. Honderden fietsen belemmerden voetgangers, andere weggebruikers en hulpdiensten omdat ze naar believen werden achtergelaten. Tot nu, want maandagochtend is de stad begonnen met het verwijderen van al die fietsen. Op 7 en 8 oktober werden eerst 186 achtergelaten en kapotte fietsen verwijderd, nu volgden de foutgeparkeerde fietsen. Dat waren er een veertigtal. De foutgeparkeerde scooters werden in hun parkeervak geduwd.

GAS-boete

Foutgeparkeerde fietsen werden naar het niveau -1 gebracht onder het Astridplein gebracht. Daar kunnen fietsers hun stalen ros opnieuw ophalen, mits vertoon van hun identiteitskaart en het sleuteltje van hun fietsslot. Gemachtigde toezichters en informatieborden moeten zoekende fietsers helpen hun fiets terug te vinden. Als de fiets niet aan meubilair of een boom is vastgemaakt, zal het slot niet doorgezaagd worden. In alle andere gevallen wel. Foutparkeerders krijgen ook meteen een boete maar hoeveel, dat is nog niet duidelijk. Schepen Koen Kennis liet eerder al weten dat dat wel eens in de vorm van een GAS-boete kan zijn. Opgelet: fietsen die niet binnen de zes dagen worden opgehaald, worden naar een van de twee stadsmagazijnen gebracht in Hoboken of Luchtbal.

Deelsteps

Wat de steps betreft werkt de stad bijvoorbeeld nauw samen met CIRC, goed voor 200 deelsteps in de stad. “Wij werken op alle mogelijke manieren samen met de stad om ervoor te zorgen dat onze steps op de juiste manier worden achtergelaten”, vertelt Pieter Cassiers van CIRC. “Via onze app krijgen gebruikers een melding wanneer ze de step op de De Keyserlei niet op de correcte plaats achterlaten. Doen ze dat toch, dan kan er een boete volgen. De komende dagen en weken zullen we eerst nog sensibiliseren zoals ook de stad dat deed. Maar nadien kunnen er zeker ook boetes volgen.”

De De Keyserlei is de eerste zone in Antwerpen waar een dergelijke parkeerzone wordt ingevoerd. Maar het is zeker niet de laatste. Op 18 november start een communicatiecampagne voor een gelijkaardig systeem aan het Mediaplein, achter het Centraal Station. Vanaf 2 december worden de foutgeparkeerde fietsen ook daar verwijderd.