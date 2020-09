Stad Antwerpen wil volledig inclusieve kinderopvang AMK

04 september 2020

14u53 0 Antwerpen De stad Antwerpen wil af van verschillende kinderopvangvormen voor een specifiek doelpubliek, en wil daarbij evolueren naar een volledig inclusieve kinderopvang. Daarbij zitten de niche-opvangvormen niet meer geconcentreerd bij enkele aanbieders, maar staan alle kinderopvanginitiatieven open voor ieder kind.

In Antwerpen bestaan er heel wat kinderopvangvormen die gericht zijn op een specifiek doelpubliek (kwetsbare kinderen, flexibele openingsuren of kinderen met een specifieke zorgnood), naast de reguliere kinderopvang die voornamelijk gefocust is op werkende ouders die op regelmatige tijdstippen van de opvang gebruikmaken. De stad wil binnen de Antwerpse kinderopvangsector een transitie in gang zetten naar een landschap met volledig inclusieve kinderopvanginitiatieven, waar zowel kinderen met een reguliere opvangvraag als kinderen met een specifieke opvangvraag terecht kunnen. Zo zullen specifieke vormen van kinderopvang niet meer geconcentreerd zitten bij enkele aanbieders.

Goede mix

“Het einddoel van deze transitie binnen de kinderopvang naar een volledig inclusieve kinderopvang is om ervoor te zorgen dat ieder kind, ongeacht zijn of haar opvangnood, in een kinderopvanginitiatief naar keuze in onze stad terechtkan”, verduidelijkt schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud. “Het wegwerken van tussenschotten tussen de verschillende opvangnoden en opvanginitiatieven is een werk van lange adem, maar brengt heel wat voordelen met zich mee. Een gezonde mix van ouders en kinderen vergemakkelijkt immers de integratie en bevordert het leren van de Nederlandse taal. De kinderen kunnen bovendien terugvallen op een stabielere omgeving waarin vaker dezelfde kinderen aanwezig zijn. Maar ook voor de kinderopvanginitiatieven is een goede mix belangrijk. Denk maar aan stabielere inkomsten, een minder zware workload, hogere bezettingscijfers, …”