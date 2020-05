Stad Antwerpen wil veilige heropening van winkels: “Pijlen op de grond zullen juiste looprichting aanduiden” Philippe Truyts

21u47 5 Antwerpen De stad wil niets aan het toeval overlaten als alle winkels op 11 mei weer de deuren openen. “In de grote winkelstraten zoals de Meir zullen we met pijlen op de grond de looprichting aangeven”, zegt schepen van Middenstand Koen Kennis (N-VA). “Het principe zal zijn: rechts de winkels in en rechts de winkels weer uit.”

Het stadsbestuur zat maandag samen met de vertegenwoordigers van de Antwerpse handelaars. Bedoeling is om de heropening van de winkels in de stadskern én een aantal districtskernen veilig en ordelijk te laten verlopen.

Koen Kennis: “We verwachten geen overrompeling en rekenen op het verantwoordelijkheidsgevoel van de Antwerpenaren. Maar we willen een beetje helpen. Voetgangers vragen we aan de rechterkant van de straat te blijven, zodat ze elkaar niet kruisen. Oversteken mag, maar dan moet je aan de overzijde wel weer in de juiste richting verder. Met pijlen op de grond geven we de juiste route aan. Fietsers zullen we op drukke momenten aanmanen om af te stappen en met de fiets aan de hand verder te lopen. Of ze moeten een andere route kiezen.”

Ook voor de winkelstraten van enkele districten denken we aan een systeem met pijlen Koen Kennis (N-VA), schepen van Middenstand

In smalle winkelstraten – denk aan de Wilde Zee – denkt Kennis aan eenrichtingsverkeer. “Ook voor de winkelstraten van de districten - neem de Statiestraat in Berchem - denken we aan een systeem met pijlen. We overleggen uiteraard met de districtbesturen.”

Ruimte geven

Nico Volckeryck , regiodirecteur Groot-Antwerpen bij NSZ, gaat een heel eind mee met de voorstellen van het stadsbestuur. Al heeft hij ook nog bedenkingen. “Als dat eenrichtingsverkeer de mensen gerust kan stellen, is dat een goed idee. Maar in de Kammenstraat (waar hij een winkel heeft, red.) zie ik dat wandelaars om afstand te bewaren spontaan naar de rijweg uitwijken. Misschien moeten we dan toch iets aan de snelheid van de auto’s doen. Waarom zouden we bijvoorbeeld in de Nationalestraat niet een aantal parkeerplaatsen kunnen weghalen, zodat de voetgangers meer ruimte krijgen?”

Koopzondagen

Of de koopzondagen snel terugkeren, is onduidelijk. Kennis wijst naar de handelaars. “Zij hebben de sleutel in handen.” Volckeryck stelt voor om de openingsuren te verruimen en andere winkelkernen in de stad bij die zondagsopeningen te betrekken.

Tot slot: waar ga je naar het toilet, zo midden in de stad, als de horeca dicht is? “De shoppingcenters in de Stadsfeestzaal en de Grand Bazar hebben al toegezegd dat hun wc’s toegankelijk zijn”, zegt Kennis.