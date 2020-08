Stad Antwerpen wil jonge spijbelaars persoonlijk begeleiden Annelin Marien

11 augustus 2020

13u16 1 Antwerpen De stad Antwerpen zoekt een partner om aan het begin van het nieuwe schooljaar jonge spijbelaars op te volgen en te begeleiden. Zo wil de stad scholen ondersteunen en versterken in hun spijbelbeleid, zodat ze met alle leerlingen opnieuw verbinding kunnen maken en de afhakers van afgelopen schooljaar niet opnieuw verliezen.

Door de coronacrisis brachten veel leerlingen de laatste maanden van hun schooljaar thuis door en volgden ze les vanop afstand. Ondanks de grote inspanningen van vele scholen om met hen in contact te blijven, was het bij sommige jongeren moeilijk om verbinding te blijven maken. Leerlingen die voor de crisisperiode al spijbelden, haakten tijdens het afstandsonderwijs af, of werden niet meer bereikt.

Twintigtal spijbelaars

Daarom zoekt de stad naar een partner met ervaring in langdurige individuele trajectbegeleiding en uitvalpreventie van jongeren, die scholen kan begeleiden in de uitwerking van een duurzaam spijbelbeleid met aandacht voor individuele leerlingopvolging. Aan het begin van het nieuwe schooljaar gaat de stad Antwerpen samen met de gekozen partner aan de slag in minimum vier scholen om een twintigtal jonge spijbelaars uit de drie eerste jaren van het secundair onderwijs intensief en persoonlijk op te volgen en te begeleiden. Het project kadert binnen Area Up, het Antwerps Urgentieplan dat ervoor moet zorgen dat meer jongeren een diploma halen.

Schepen voor Onderwijs Jinnih Beels (sp.a): “Nog voor de coronacrisis waren de uitvalcijfers in onze stad al een aandachtspunt. Nu komt de impact van de uitzonderlijke omstandigheden van de afgelopen maanden daar nog bovenop. Jongeren misten hun vaste routines en vertrouwde schoolomgeving, en ondanks de inspanningen van scholenteams haakte een deel van hen toch af. In Antwerpen willen we niemand loslaten, en zetten we dus in op extra ondersteuning voor scholen om opnieuw aansluiting te vinden met deze leerlingen.”