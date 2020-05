Stad Antwerpen werkt met succes aan diverser personeel: “We geven kansen aan ondervertegenwoordigde groepen” CVDP

20 mei 2020

12u00 0 Antwerpen De stad Antwerpen brengt jaarlijks de evolutie van de diversiteitsgegevens van haar personeel in kaart. De resultaten hiervan zijn opnieuw positief: het werknemersbestand van de stad weerspiegelt steeds meer de diversiteit van haar inwoners.

Jaarlijks vraagt de stad de diversiteitsgegevens voor de Groep stad Antwerpen (stadsbestuur, OCMW, Politie, Brandweer, Vespa) op bij de kruispuntbank. Het personeelsbestand kende in de periode 2014-2018 een toename van 32% van werknemers met een vreemde herkomst. Spitsen we ons enkel toe op het personeelsbestand van de stad Antwerpen en het OCMW dan kende deze groep een groei van 46%. Deze stijging is beduidend groter dan de toename van deze groep in de algemene beroepsactieve Antwerpse bevolking (9%).

De cijfers

Eind 2018 vertegenwoordigden personen met een vreemde herkomst achtergrond 23,7% van het totale personeelsbestand van de Groep stad Antwerpen. De vrouwelijke medewerkers vertegenwoordigden op dat tijdstip 58% van het totale personeelsbestand en de medewerkers van de Groep waren ook gemiddeld ouder dan de Antwerpse beroepsactieve bevolking. Bij de niveaus D en E is meer dan de helft van de medewerkers ouder dan 45 jaar.

Uit de gegevens van de kruispuntbank kan de stad geen conclusies trekken voor medewerkers met een arbeidshandicap. Hiervoor wordt informatie uit de eigen welzijnsbevraging gebruikt. 3% geeft aan een erkende arbeidshandicap te hebben, maar 15,5% procent zegt hinder te ondervinden omwille van een beperking. Voor hen blijft de Groep werken met aanpassingen op maat.

Maatregelen rond meer diversiteit

De stad Antwerpen nam de voorbije jaren verschillende initiatieven om diversiteit in te bouwen in de werving- en selectieprocedures. “Samenwerken in diversiteit is de kernboodschap die we meegeven naar al onze medewerkers”, verduidelijkt schepen voor personeel Nabilla Ait Daoud. ”We hanteren het motto ‘Stad Antwerpen vindt jouw kwaliteiten belangrijker dan je afkomst, geslacht, leeftijd, geaardheid of handicap’.”

“Dat motto wordt ook toegepast in de praktijk, bijvoorbeeld in de manier van opstellen van vacatures, het gebruikte beeldmateriaal bij getuigenissen van medewerkers of via een welzijnsbevraging”, legt Nabilla Ait Daoud uit. “Bovendien hebben we specifieke trajecten zoals onder andere taalcoaching, een project rond hoger opgeleide anderstaligen en aanpassingen op de werkvloer voor mensen met een beperking. Zo geven we de groepen die momenteel ondervertegenwoordigd zijn ook de kans om bepaalde vaardigheden bij te schaven, zodat ze met gelijke kansen aan de start komen.”