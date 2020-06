Stad Antwerpen werkt mee aan Europees proefproject met luchtkwaliteitssensoren ADA

15 juni 2020

12u04 0 Antwerpen In het kader van een Europees project komen in Antwerpen 34 nieuwe luchtkwaliteitssensoren. Het gaat om een proefproject met goedkope toestellen, die het mogelijk moeten maken om een netwerk op te zetten om de luchtkwaliteit te meten en te analyseren.

De stad Antwerpen zal samen met de VMM en VITO 34 nieuwe meettoestellen plaatsen in de stad die de luchtkwaliteit zullen monitoren. Deze nieuwe toestellen zijn veel nauwkeuriger dan de huidige apparaten die al verspreid staan in de stad. Dankzij de data van de meetstations kunnen VMM en VITO luchtkwaliteitskaarten opstellen die aangeven welke zones in de stad minder of meer af te rekenen krijgen met een slechte luchtkwaliteit.

Streetcanyons

“Met deze sensoren hopen we ook de luchtkwaliteit in streetcanyons beter in kaart te brengen. In deze smalle straten met hoge gebouwen is voor gewone meetstations meestal geen plaats, terwijl de luchtvervuiling er toch langer blijft hangen. Nieuwe sensoren kunnen hier waardevolle extra data aanleveren om bijkomend beleid op te stoelen. Want: meten is weten”, zegt schepen voor leefmilieu Tom Meeuws.

Komende 9 maanden

De komende 9 maanden zullen de nieuwe meettoestellen geplaatst worden. De stad Antwerpen zal mee op zoek gaan naar geschikte locaties voor de meettoestellen. 9 van die sensoren worden bij de reeds bestaande VMM-meetstations in Antwerpen geplaatst. Zo kunnen de resultaten van de nieuwe sensoren vergeleken worden met die van de bestaande meetapparatuur. De andere sensorboxen zullen gespreid worden in een studiegebied van 10 op 10 kilometer, maar voornamelijk binnen de Antwerpse ring.