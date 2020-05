Stad Antwerpen verdeelt 7.500 voedselbonnen onder kwetsbare inwoners BJS

11 mei 2020

17u48 0 Antwerpen De coronamaatregelen treffen kwetsbare mensen het hardst. De Antwerpse voedselpunten verdelen vandaag tot 10.000 maaltijden per week, maar toch vindt niet iedereen de weg naar daar. Daarom heeft de stad beslist om 7.500 voedselbonnen van 20 euro te verdelen onder de meest kwetsbare Antwerpenaars. Zij kunnen met deze bonnen voeding kopen in winkels van supermarktketen Colruyt.

Door de coronacrisis neemt de vraag naar voedselhulpverlening toe. De Antwerpse voedselpunten zien heel wat klanten die daarvoor nooit op hen een beroep deden. Maar omdat hulpverleners de voorbije weken merkten dat niet iedereen de weg naar de verdeelpunten vond, wil de stad hen nu tegemoetkomen met een aanvullende verdeling van 7.500 voedselbonnen.

De voedselbonnen worden door sociale organisaties, partners uit het jeugdwerk en stedelijke diensten verdeeld onder mensen die niet of moeilijk bij een voedselverdeelpunt geraken. Individuele aanvragen via de stad zijn dan ook niet mogelijk. Elke bon is twintig euro waard en geldig om voeding en niet-alcoholische drank te kopen. De bons zijn inwisselbaar in alle voedingswinkels van de Colruyt Group.

Confronterend

Antwerps schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (sp.a) benadrukt het belang van deze aanvullende voedselbonnen. “Het is confronterend hoeveel mensen vandaag kopje onder gaan. Sinds de coronacrisis is de vraag om voedselhulp enorm gestegen. Van onze sociaal werkers en partners kregen we het signaal dat er heel wat mensen zijn die hun weg niet vinden naar de voedselbedeling, ondanks de vele inspanningen. Met deze voedselbonnen hopen we dit gat te dichten.”

De stad wendt in totaal 150.000 euro van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie aan om kwetsbare bewoners met voedselbonnen te helpen. De beslissing moet wel nog ter bekrachtiging aan de raad voor maatschappelijk welzijn worden voorgelegd.