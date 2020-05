Stad Antwerpen start gefaseerde verdeling mondmaskers via apotheken AMK

29 mei 2020

15u43 0 Antwerpen Midden mei besliste de stad om al haar inwoners van 12 jaar en ouder een mondmasker te geven. Deze worden vanaf volgende week gefaseerd verdeeld via de Antwerpse apotheken. Gezinnen krijgen vanaf 3 juni een uitnodiging in hun bus, waarmee ze naar een apotheek in hun buurt kunnen om hun mondmasker af te halen.

Elk gezin ontvangt in de loop van de maand juni een uitnodiging in de brievenbus, waarop staat ‘haal uw mondmasker af met deze bon’. Verder bevat de brief de namen van de gezinsleden die recht hebben op een masker en een woordje uitleg. Elk gezinslid dat vermeld staat, kan vanaf dan de mondmaskers voor het hele gezin ophalen. Hij of zij neemt daarvoor uitnodiging en identiteitsbewijs mee naar een apotheek in de buurt. Wie zelf niet in de mogelijkheid is om naar de apotheek te gaan, mag zijn uitnodiging en identiteitsbewijs meegeven met een vertrouwenspersoon.

Om de verdeling van de maskers veilig te laten verlopen en praktisch haalbaar te maken, worden de uitnodigingen gefaseerd gebust, met telkens een aantal straten per district per keer. De mondmaskers kunnen tot en met 15 juli opgehaald worden.