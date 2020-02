Exclusief voor abonnees Stad Antwerpen schrapt steun aan vzw Poezewoef na omstreden uitspraken op sociale media BJS

29 februari 2020

19u06 16 Antwerpen De stad Antwerpen heeft beslist om vzw Poezewoef, een dierenvoedselbank uit Wilrijk, geen toelage meer toe te kennen. Aanleiding zijn commentaren over allochtonen die de initiatiefnemers op sociale media hadden geplaatst. “Hun communicatie verloopt niet altijd op een respectvolle en professionele manier. Hiermee kunnen we ons niet langer identificeren.”

Begin 2018 richtten Corry Van den Brande en haar man Frank in hun garage in Wilrijk vzw Poezewoef op om mensen in armoede te helpen hun honden of katten te onderhouden. Wie kan aantonen financiële problemen te hebben, krijgt van de vzw bijvoorbeeld wekelijks een pakket met droge en natte voeding, snoepjes en af en toe wat speelgoed. De vzw springt ook bij voor castraties en sterilisaties bij de dierenarts.

De voorbije jaren kreeg vzw Poezewoef 8.000 euro toelage van de stad Antwerpen. Eind januari besliste het college van de stad om de organisatie voor het komende jaar 5.000 euro toe te kennen. Maar daar komt men nu op terug. Dat blijkt uit een mail die Cory en Frank twee dagen geleden van de Antwerpse stadsdiensten ontvingen.

