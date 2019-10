Stad Antwerpen roept op: “Houd eigen stoep bladvrij” BJS

09 oktober 2019

15u46 3 Antwerpen Nu de herfst in het land is, roept de stad Antwerpen zijn inwoners op om de eigen stoep bladvrij te houden.

De veegdienst van de stad Antwerpen houdt de goot, het fietspad en het voetpad vrij in straten waar er veel bomen staan. Maar die inspanningen volstaan niet altijd, zegt de stad. “Antwerpenaars moeten voor hun eigen woning de stoep bladvrij maken. Dat staat zo in het politiereglement. Vergelijk het met het sneeuwvrij houden van de stoep voor de eigen woning in de winterperiode.”

Wie de bladeren voor zijn deur bijeenveegt, kan die kwijt in de groencontainer, bij het containerpark, in een compostbak of in de GFT-afvalzakken. Bladeren mogen niet in de goot belanden, want dat kan leiden tot verstopping van de riolen.

Wie hardnekkig weigert om zijn stoep bladvrij te houden, riskeert in principe een GAS-boete.

Meer over Antwerpen