Stad Antwerpen opent online rouwregister voor Robbe De Hert

24 augustus 2020

Het Antwerpse stadsbestuur betuigt zijn oprechte deelneming aan de familie en naaste kennissen van het overleden Antwerps filmicoon Robbe De Hert (77). Maandagavond wordt een online-rouwregister geopend.

Robbe De Hert werd in 1942 geboren in Groot-Brittannië. Al snel kreeg hij de filmmicrobe te pakken. Hij was onder meer medestichter van Fugitive Cinema, het bekende geëngageerde Antwerpse filmerscollectief. In 1980 breekt hij als regisseur door bij het grote publiek met “De Witte van Sichem”, waarna nog vele successen volgden als “Maria Danneels, of het leven dat we droomden”, “Zware jongens”, “Blueberry Hill”, “Brylcream Boulevard”, “Gaston’s war” en “Lijmen/het been”. Met “Hollywood aan de Schelde” ging in 2018 nog zijn laatste meesterwerk in première : een overzicht van de Belgische filmgeschiedenis. Vandaag overleed het Antwerpse filmicoon op 77-jarige leeftijd.

Wie wil, kan zijn medeleven betuigen op www.antwerpen.be/rouwregister, dat in de loop van de avond online komt te staan. Rouwbetuigingen kunnen tot en met de dag van de begrafenis.